Наша хуманост не смије да ћути: Помозимо Вуку у борби за живот

Извор:
АТВ
20.01.2026
09:50
Шеснаестогодишњи Вук Мали из Рекавице, као и његова породица, воде битку за његово оздрављење. Вуку је са само 9 година утврђено да болује од Дишенове мишићне дистрофије. Тренутно је овај мали херој на механичкој вентилацији, а једини начин за његово оздрављење је прича, отац Жељко, одлазак у Турску.
Вук треба двадесеточасовни надзор, због његовог стања. Жељко, Вуко отац каже да мајка преко дана прати његово стање, док он то ради преко ноћи. Борба је тешка, али како истиче Жељко, све ће урадити да његов Вук стане на ноге.
Ова породица живи далеко од града, а прошле године, једва су спасили живот Вуку, јер их је снијег у потпуности оковао. Горска служба спасавања је у сарадњи са Цивилном заштитом пробијали су се читав дан до њихове куће. Тежина снијега, уништила им је дио куће, али су и то прегурали на ногама.
За Вука је и покренута хуманитарна акција, као и хуманитарни број 1414. Циљ саме акције је прикупљање средстава за медицински и потрошни материјал, посебну медицинску исхрану, као и трошкове кућног лијечења и његе.
