Врло нездрав ваздух у Тузли и Високом

Извор:
СРНА
20.01.2026
08:27
Коментари:0
Ваздух је јутрос врло нездрав у Тузли и Високом, подаци су објављени на интернет страници "Зрак.екоакција".
Индекс квалитета ваздуха у Високом јутрос у 7.00 часова износио је 221, а у Тузли 219.
Ваздух је у исто вријеме нездрав у Сарајеву, Зеници, Какњу, Хаџићима и Тешњу због чега је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести срца и дисајних органа.
Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци јутрос у 7.00 часова био је 134, што се карактерише као нездрав за осјетљиве групе.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.
