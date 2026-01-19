Logo
Расте број обољелих: Пуне чекаонице пацијената са маскама

19.01.2026

12:45

Коментари:

0
Маска вирус прехлада жена болест
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Уобичајена слика у Дому здравља Палилула, као и претходних дана. Пуне чекаонице пацијената са маскама. Најчешће се жале на кашаљ, цурење из носа, температуру и малаксалост. У Дому здравља Врачар кажу да се из недеље у недјељу повећава број пацијената.

"Око 50 посто имамо више него претходне недјеље, и то су респираторне инфекције, горњег респираторног, гдје убрајамо и грип и разне друге болести. То су обољења која прате респираторне инфекције са повишеном температуром, боловима у грлу, кашљем. Грип је нешто што разликујемо од других респираторних инфекција тако што почиње нагло, данас сте здрави, сутра имате температуру 39 и не можете да устанете из кревета", објашњава др Маријана Мандић Ристић из ДЗ Врачар.

Уведене мјере обавезног ношења маски

"Ми смо увели мјере обавезно ношење маске за све запослене који раде са пацијентима. Пацијенте нисмо обавезали, али им препоручујемо. Мој савјет је увијек био дођите први дан када осјетите тегобе, а не да дођете пети-шести дан", истиче др Александар Стојановић из ДЗ Палилула.

miroslav mika aleksic screenshot youtube

Сцена

Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Према посљедњим подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут", активност грипа је тренутно изнад епидемијског прага и дијагностикован је у 18 округа на територији Србије, што значи да је епидемија пријављена.

Хоће ли се увести ванредне епидемиолошке мјере?

У пракси пријава епидемије је поступак којим се констатује да је дошло до повећаног обољевања од неке заразне болести, односно да је број обољелих изнад уобичајених сезонских нивоа. Епидемија грипа се најчешће пријављује на нивоу округа, општина, градова. Циљ пријаве је појачан епидемиолошки надзор, праћење ширења болести и давање препорука, као што су вакцинација, појачане хигијенске мјере.

Са друге стране, епидемију проглашава министар здравља када је захваћено шире подручје. То омогућава увођење обавезних и ванредних мјера, када постоји озбиљна пријетња по јавно здравље, као што су забрана или ограничење окупљања, обавезна вакцинација, мобилизација здравственог система, а те мјере имају правну снагу и директно утичу на права и обавезе грађана".

Богојављење, литургија

Бања Лука

Званичници Српске дочекали богојављенску литију

Према прогнозама метеоролога, суво и хладно вријеме, које нам предстоји, идеално је за ширење вируса грипа. Са друге стране, због школског распуста и предстојећих празника, љекари се надају да ће наредних дана бити мање оних са симптомима. У сваком случају, апелују на све грађане да се на време јаве изабраном лекару, носе маске, али и да не узимају терапију на своју руку.

(рт.рс.)

gripa

Srbija

Коментари (0)
