Данас је најдепресивнији дан у години: Овај понедјељак је критичан због више разлога

19.01.2026
Плави понедјељак (Blue Monday) сматра се "најдепресивнијим" даном у години, а "обиљежава" се трећег понедјељка у јануару. Он се односи на постпразничну депресију.
Британски психолог Клиф Арнал је 2005. смислио појам Плави понедјељак, али битно је нагласити да он нема научно утемељење. Осмишљен је као дио маркетиншке кампање за туристичку агенцију која је жељела "утврдити" најдепресивнији дан у години. Арнал је затим навео да трећи понедјељак у јануару одговара овом опису.
Иако Плави понедјељак није заснован на клиничким подацима, депресија и разочарење коју многи људи повезују с њим могу се чинити врло стварним.
Љекарка Кристине Кравфорд је, између осталог навела да крај празничног периода, повратак на посао и хладно вријеме лоше утиче на људе и да они помисле да се немају чему радовати прољећу. Ту је и финансијски притисак.
"Људи потроше много новца у децембру, а онда у јануару гледају банковне изводе. Не само да се осјећате лоше што морате надокнађивати пропуштено на послу, већ постоји и већи финансијски притисак за неке људе који морају надокнадити губитак од празничне потрошње", објаснила је.
Уколико сте крајем прошле године обећали да ћете у јануару почети радити на неким стварима како бисте побољшали свој живот, а још увијек се нисте почели бавити тиме, почињете се осјећати депресивно.
Како бисте побољшали своје расположење, Кавфорд савјетује да правите паузе од рада колико год сте то у могућности, контактирате блиске особе и будете физички активни, чак и ако је то само шетња.
"Имајте мало милости према себи. Поставите реална очекивања у вези са својом дневном рутином и распоредом и нека се она временом граде и проширују, али побрините се да будете реални у вези с тим", напоменула је.
