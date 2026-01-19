Logo
Полиција одузела трептаче од возача аудија

Извор:

АТВ

19.01.2026

10:53

Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 18.01.2026. године у Прњавору извршили су контролу путничког возила марке ауди, којим је управљало лице Е.Л. из Прњавора.

Контролом је утврђено да се у возилу налази уређај за давање посебних свјетлосних и звучних знакова тзв. трептач, који је уз потврду привремено одузет.

Лицу Е.Л. уручен је прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 126. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ.

