Полиција одузела трептаче од возача аудија

Извор:
АТВ
19.01.2026
10:53
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијске станице Прњавор, 18.01.2026. године у Прњавору извршили су контролу путничког возила марке ауди, којим је управљало лице Е.Л. из Прњавора.
Контролом је утврђено да се у возилу налази уређај за давање посебних свјетлосних и звучних знакова тзв. трептач, који је уз потврду привремено одузет.
Лицу Е.Л. уручен је прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 126. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ.
