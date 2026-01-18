Logo
Појачана фреквенција возила на два гранична прелаза

18.01.2026

12:06

Коментари:

0
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градиша и Доња Градина појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

На осталим прелазима нема дужих задржавања, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до 3,5 тоне.

Саво Минић

Република Српска

Посланици НСРС усвојили оставку Саве Минића

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

