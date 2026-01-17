Комеморација поводом смрти пуковника Вељка Брајића

Аутор:Божана Живановић
17.01.2026
19:24
Коментари:0
Храброст, постојаност, оданост, ријечи су којима саборци описују Вељка Брајића. Пуковника Војске Српске, памте као мудрог и човјека чврстог карактера. И када није требало да буде на првој борбеној линији, био је, кажу уз своје војнике.
“На Озрену кад је било кад је све падало кад је рекао остајемо овдје до последњег. Он је био директно командовао одатле јер је то у том тренутку значило тим борцима који су били са нама на положајима”, рекао је из Добојске бригаде Владимир Накић.
“Прије свега човјек који је чувао људе, коме је људски ресурс био највреднији, послије тога наравно Република Српска”, истиче из Шесте санске бригаде Приједор Ранко Колар.
Био је херој, у правом тренутку брзо доносио одлуке, војничке и патриотске. Ратни пут водио да га је од Приједора и Бихаћа, преко Илијаша до Добоја.
“Вељко је заиста дао дио себе не само у одбрани Добоја него у пробоју коридора, 1992 врло значајну улогу је одиграо и он”, изјавио је предсједник Скупштине града Добоја Зоран Благојевић.
Сјећањем на допринос у одбрани Добоја, али и цијеле Српске, породица саборци и суграђани су се опростили до пуковника Вељка Брајића. Рођен је у Санском Мосту 1953 године, преминуо је у Добоју након кратке и тешке болести.
