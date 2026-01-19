Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Извор:
Курир
19.01.2026
12:41
Коментари:0
Мирослав Мика Алексић биће сахрањен у сриједу 13. 30 часова на Централном гробљу у Београду.
Да подсјетимо, учитељ глуме коме се судило за кривична дјела силовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам дјевојака, које су похађале његову школу глуме, преминуо је јуче у свом породичном дому послије дуже болести.
Друштво
Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет
Алексића је прије тачно пет година најпре оптужила глумица Милена Радуловић, а потом и њена колегиница Ива Илинчић за злостављање које одвијало док су похађале драмски студио који је Алексић држао у центру града. Пријави се придружило још пет дјевојака, а неке од њих биле су малољетне.
У новембру прошле године донијета је одлука да се суђење одложи на неодређено јер се Алексић у том моменту већ 10 мјесеци није појавио у судници, правдајући то лошим здравственим стањем. Милена Радуловић тада се огласила и рекла да није изненађена оваквим развојем ситуације и да је већ коментарисала да се овај судски поступак неће завршити.
- То што смо прошли је страшно, то је за хорор филм. Не бих вољела да се понавља процес. Свједочила сам три пута по 3,5 сата. Мислим да би било апсурдно поново се враћати у то, јер замислите да 3,5 сата свједочите, па то не раде ни највећи криминалци - рекла је за Блиц тв Радуловић.
Алексић је иначе раније током изношења одбране све вријеме негирао наводе оптужнице и ни једног момента није показао ни трунку кајања.
Бања Лука
Званичници Српске дочекали богојављенску литију
- Ово је пројекат! Милена Радуловић је пријавила случај тако што је уз пријаву добровољно дала два доказа, тачније извјештаја психолога и психијатра и тужилаштво је то узело у обзир. Исти почетак исказа имају свих седам дјевојака и све су ћутале до пријаве. Невјероватно - рекао је Алексић у судници раније у којој је посљедњи пут присуствовао крајем децембра прошле године.
Сцена
1 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Тренутно на програму