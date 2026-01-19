Logo
Large banner

Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Извор:

Курир

19.01.2026

12:41

Коментари:

0
Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Мирослав Мика Алексић биће сахрањен у сриједу 13. 30 часова на Централном гробљу у Београду.

Да подсјетимо, учитељ глуме коме се судило за кривична дјела силовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам дјевојака, које су похађале његову школу глуме, преминуо је јуче у свом породичном дому послије дуже болести.

Бањалука снијег

Друштво

Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет

Алексића је прије тачно пет година најпре оптужила глумица Милена Радуловић, а потом и њена колегиница Ива Илинчић за злостављање које одвијало док су похађале драмски студио који је Алексић држао у центру града. Пријави се придружило још пет дјевојака, а неке од њих биле су малољетне.

У новембру прошле године донијета је одлука да се суђење одложи на неодређено јер се Алексић у том моменту већ 10 мјесеци није појавио у судници, правдајући то лошим здравственим стањем. Милена Радуловић тада се огласила и рекла да није изненађена оваквим развојем ситуације и да је већ коментарисала да се овај судски поступак неће завршити.

- То што смо прошли је страшно, то је за хорор филм. Не бих вољела да се понавља процес. Свједочила сам три пута по 3,5 сата. Мислим да би било апсурдно поново се враћати у то, јер замислите да 3,5 сата свједочите, па то не раде ни највећи криминалци - рекла је за Блиц тв Радуловић.

Алексић је иначе раније током изношења одбране све вријеме негирао наводе оптужнице и ни једног момента није показао ни трунку кајања.

Богојављење, литургија

Бања Лука

Званичници Српске дочекали богојављенску литију

- Ово је пројекат! Милена Радуловић је пријавила случај тако што је уз пријаву добровољно дала два доказа, тачније извјештаја психолога и психијатра и тужилаштво је то узело у обзир. Исти почетак исказа имају свих седам дјевојака и све су ћутале до пријаве. Невјероватно - рекао је Алексић у судници раније у којој је посљедњи пут присуствовао крајем децембра прошле године.

Подијели:

Таг:

Miroslav Mika Aleksić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Који половњаци су били најтраженији прошле године?

Ауто-мото

Који половњаци су били најтраженији прошле године?

47 мин

0
Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

Економија

Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

48 мин

0
Приганице / крофне са шећером у праху

Савјети

Тијесто неће упити ни кап уља приликом пржења захваљујући једном трику

50 мин

0
Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

Свијет

Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

55 мин

0

Више из рубрике

Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Сцена

Ово је Ива говорила на суђењу Алексићу: Имала сам страх од њега, гурао ми је језик у уста

1 ч

0
Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

Сцена

Лепа Брена проговорила о потомству и њеним погледима на мајчинство

2 ч

0
Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

Сцена

Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

3 ч

0
Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

Сцена

Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner