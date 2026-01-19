Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

Извор:
РТ Балкан
19.01.2026
12:23
Коментари:0
Кремљ пажљиво прати ситуацију која се одвија око Гренланда и анализира је, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков на брифингу за новинаре.
На питање да прокоментарише изјаву америчког предсједника Доналда Трампа о намјерама да елиминише "руску пријетњу" по Гренланд, јер, како каже, Данска "није предузела никакве кораке по том питању", Песков је поручио:
"Генерално, посљедњих дана стиже много таквих узнемирујућих информација. Наравно, пажљиво пратимо све што се дешава и анализирамо. Што се тиче наших планова у вези са Данском и Гренландом – немам коментар."
Како каже, Москва се слаже са стручњацима који тврде да ће Трамп, уколико успије да припоји Гренланд САД, исписати редове свјетске историје, и додао, да Русија ту не коментарише да ли је то добро или лоше, преноси РТ Балкан.
"Постоје међународни стручњаци који сматрају да ће Трамп, ријешивши питање припајања Гренланда, несумњиво ући у историју. И не само у историју САД, већ и у свјетску историју. И још једном понављам, не расправљајући о томе, да ли је то добро или лоше, тешко је не сложити се са тим стручњацима", навео је руски званичник.
