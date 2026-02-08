Logo
Ковачевић: Каран у великој предности

Извор:

АТВ

08.02.2026

19:32

Коментари:

0
Фото: АТВ

Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић каже да кандидат СНСД-а Синиша Каран према тренутним подацима има велику предност.

"Тренутни подаци које имамо показују да је наш кандидат Синиша Каран у озбиљној предност. Наравно, то су још недовољни подаци да би рекли да је овој утакмици крај, али долазимо томе веома брзо. Гацко, једно бирачко мјесто, на којем је 23. новембра Бранко Блануша добио 100 гласова, а наш кандидат 36, сада је Блануша добио 64 гласа, а наш кандидат 83. То вам говори на који начин су они који су хтјели да украду побједу од народа Републике Српске и да је дају некоме другом, да је народ поручио друго", рекао је Ковачевић.

"У Зворнику је тренутно резултат у корист нашег кандидата је око 280 на према 60, а у Братунци око 240 напрема 90. То већ сада показује да им је труд узалудан", рекао је Ковачевић.

Он је подсјетио да су грађани већ изабрали ко је предсједник, а то је Милорад Додик, а да су затим Шмит, Сарајево и представници опозиције из Српске радили све да пониште вољу народа.

"Народ је још једном изашао и изабрао Синишу Карана, па је Сарајево опет поновило изборе. Мислим да не постоји нико ко је добронамјеран према Републици Српској да је задовољан овим", рекао је Ковачевић.

Поручио је и да је током данашњем дана било много проблема на бројим бирачким мјестима.

"Било је много проблема на бројним бирачким мјестима. Оно што су радили данас људи из опозиције није нешто што се може назвати демократијом. Понашали су се као батинаши, препадали људе, провоцирали их, снимали. Обичне људе су називали криминалцима. Дарко Бабаљ који је ходао као џибер са 15 батинаша, Љубиша Петровић исто, Желимир Нешковић. Покушавали су провоцирати људе који су били у бирачким одборима, посматраче, као и грађане који су излазили на изборе. Називали су их криминалцима, препадали их, заустављали их пред просторима гдје се гласа и тражили да се гласа на Бранка Бланушу", рекао је Ковачевић.

дарко бабаљ

Градови и општине

Бабаљ врши притисак на бираче у Братунцу?

Радован Ковачевић

резултати поновљених избора

