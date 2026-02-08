Logo
Затворена бирачка мјеста на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске

АТВ

08.02.2026

19:03

1
Затворена бирачка мјеста на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске
Фото: АТВ

На 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске затворена су вечерас у 19 часова.

Највећи број гласачких мјеста био је на подручју Зворника, Добоја, Лакташа и Братунца, а према подацима градских и општинских изборних комисија забиљежена је већа излазност у односу на изборе одржане 23. новембра прошле године.

До 15 часова, према подацима ЦИК-а, гласало је 32.427 или 38.39 одсто бирача.

Поновљени пријевремени избори

Поновљени избори

