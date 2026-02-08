Logo
Додик стигао у изборни штаб СНСД-а

08.02.2026

19:20

Коментари:

0
Додик стигао у изборни штаб СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у изборни штаб ове странке у Бањалуци, одакле ће са сарадницима пратити резултате гласања на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Избори су поновљени на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, а право гласа је имало укупно 84.474 бирача.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске је Синиша Каран.

У штабу СНСД-а бројни су представници медији из Републике Српске, БиХ, региона и свијета.

Поновљени пријевремени избори

Поновљени избори

Милорад Додик

