Додик стигао у изборни штаб СНСД-а

08.02.2026
19:20
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у изборни штаб ове странке у Бањалуци, одакле ће са сарадницима пратити резултате гласања на поновљеним пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
Избори су поновљени на 136 бирачких мјеста у 17 изборних јединица, а право гласа је имало укупно 84.474 бирача.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске је Синиша Каран.
У штабу СНСД-а бројни су представници медији из Републике Српске, БиХ, региона и свијета.
