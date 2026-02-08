Блануша након пораза: Ово је порука и искуство за наредне изборе

Извор:
АТВ
08.02.2026
20:46
Бранко Блануша, кандидат СДС-а на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске након пораза каже да је ово поука и искуство да се што боље припреме за наредне изборе у октобру ове године.
Прије његовог обраћања из СДС-а је наведено да је Блануша на поновљеним изборима освојио око 30 одсто гласова док је кандидат СНСД-а Синиша Каран добио подршку 70 одсто бирача.
"Желим да се захвалим свим људима из Српске демократске стране и других опозиционих странака које су уложиле велике напоре у припреми и организацији овог данашњег дана, заштите резултата на бирачким мјестима. Хвала свим људима који су изашли на изборе и онима који су слободно гласали. Морам рећи и оно да је нешто што је врло изненађујуће, а то је да је 95 одсто Републике Српске гласало на један начин, а онда пет одсто потпуно другачије. Видљиво је да је претходних дана и данас било присутно све оно што се дешавало на овим изборним мјестима, нећу говорити о ономе што су моји претходници причали што је било уочљиво током дана. Морам рећи да су огромни ресурси јавни уложени на ове изборе кроз различите услуге, затим уцјене и друге ствари које су рађене на овом простору гдје су поновљени изборе, а то је посебно изражено кроз куповину гласова", рекао је Блануша.
Истакао је да је добро што ће Република Српска имати предсједника Републике и то је добро да институције почну да функционишу.
На питање да ли је разочаран, Блануша каже: "Ово је утакмица и искуство. Кад изгубите неку утакмицу онда настојите да извучете поуку и да се што боље припремите за сљедећу утакмицу, а наредна је у октобру ове године. Из свега треба да извучемо поуку".
