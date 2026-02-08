Logo
Large banner

Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

Извор:

СРНА

08.02.2026

16:46

Коментари:

0
Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић изјавио је да долазак високог функционера СДС-а из Бијељине Љубише Петровића са групом мушкараца пред бирачко мјесто у Зворник представља озбиљно утицање и мијешање у изборну вољу грађана.

"Присуство људи који немају право гласа и у једној таквој групи пред бирачким мјестом само по себи представља озбиљан притисак, утицање и мијешање у изборну вољу грађана", рекао је Савић Срни.

Он је позвао институције да реагују у складу са законом и провјере све наводе које добијају са терена од грађана и активиста.

Савић је рекао да треба да обезбиједити пун легитимитет грађанима да могу да изађу на изборе, да се не плаше и да се на њих не врши било каква врста политичког или неког другог притиска.

Он је истакао да у овим околностима ситуација треба да остане мирна.

Подијели:

Тагови:

Бојан Савић

Љубиша Петровић

Поновљени пријевремени избори

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Требиње обилазница

Градови и општине

Требиње: Обилазница се ради, кочница на мосту

1 д

0
Олово у Варешу затровало и д‌јецу

Градови и општине

Олово у Варешу затровало и д‌јецу

1 д

0
Полиција

Градови и општине

Полицијска академија представљена теслићким матурантима

2 д

0
Манастир Завала

Градови и општине

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner