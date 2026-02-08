Савић: Присуство опозиционих функционера на бирачким мјестима покушај утицаја на вољу грађана

Извор:
08.02.2026
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић изјавио је да долазак високог функционера СДС-а из Бијељине Љубише Петровића са групом мушкараца пред бирачко мјесто у Зворник представља озбиљно утицање и мијешање у изборну вољу грађана.
"Присуство људи који немају право гласа и у једној таквој групи пред бирачким мјестом само по себи представља озбиљан притисак, утицање и мијешање у изборну вољу грађана", рекао је Савић Срни.
Он је позвао институције да реагују у складу са законом и провјере све наводе које добијају са терена од грађана и активиста.
Савић је рекао да треба да обезбиједити пун легитимитет грађанима да могу да изађу на изборе, да се не плаше и да се на њих не врши било каква врста политичког или неког другог притиска.
Он је истакао да у овим околностима ситуација треба да остане мирна.
