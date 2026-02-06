Полицијска академија представљена теслићким матурантима

Извор:
АТВ
06.02.2026
19:25
Полицијски посао нису само унифморма и значка. Одговорност је свакодневна, одлуке су брзе, а спремност мора бити на врхунском нивоу. Све су то данас полицијски службеници представили теслићким средњошколцима.
А само из овог града већ се 16 кандидата пријавило за упис у 29. класу Полицијске академије.
"Дјелује занимљиво, полицијски посао је већини људи занимљив. Занимљив је и нама. Гледаћемо, некима ће се свидјети, неки ће сутра бити полицајци", рекао је Марио Панић средњошколац из Теслића.
"Лијеп је то позив за полицајца, али превелика је одговорност за мене. Не могу", каже Лука Станковић средњошколац из Теслића.
"Искрено, могао бих. То је један часан посао", рекао је Дарио Кузмановић средњошколац из Теслића.
На Полицијску академију могу се пријавити млади од 18 до 25 година. Новина је да ове године могу конкурисати и матуранти. Зато су баш они пажљиво слушали искуства младих полицијских службеника.
"Ја радим већ три године у полицији. Завршила сам Полицијску академију. Могу рећи да је врло частан и одговоран посао. Препоручила бих свим младим дјевојкама", Дајана Панић полицијски службеник у ПС Теслић.
А пут од кадета до полицијског службеника млади могу проћи за 14 мјесеци. Толико укупно трају полицијска обука, приправнички рад, стручно оспособљавање и вријеме предвиђено за полагање стручног испита. А да млади од кадета постану равноправни пол. Укупно вријеме трајања полицијске обуке и приправничког рада и стручног оспособљавања и вријеме предвиђено за полагање стручног испита је 14 мјесеци
Школовање на Полицијској академији траје 10 мјесеци. Након тога, слиједи и приправнички стаж од пола године.
"Сви кандидати имају бесплатан смјештај, бесплатну храну и униформу. Немају никаквих трошкова приликом свог школовања. А након тога заснивају свој радни однос у МУП-у имају сигуран посао. Знате да је прошле године дошло до повећања плате полицијским службеницима и добро је за њихов животни стандард и заснивање породице", рекао је Бојан Продановић командир станичног одјељења Блатница у ПС Теслић.
МУП Српске конкурс за упис у 29. класу Полицијске академије објавио је 2. фебруара о и отворен је све до 16. фебруара ове године. Мјеста има укупно за 150 кандидата – од тога 130 младића и 20 дјевојака.
