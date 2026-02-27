Logo
Полиција претреса кућу брата Мила Ђукановића

Фото: screenshot / RTCG

Црногорска полиција данас претреса кућу која је у власништву Аца Ђикановића, брата бившег предсједника те земље Мила Ђукановића у никшићком насељу Растоци, преноси РТЦГ.

Раније данас, полиција је опколила зграду у центру Подгорице у којој живи бизнисмен Ацо Ђукановић.

У питању је зграда у улици Вука Караџића, гдје су и просторије Прве банке, чији је Ђукановић већински власник.

Акција се спроводи по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици, потврђено је за РТЦГ.

Регион

Полиција опколила зграду у којој живи брат Мила Ђукановића

Бивши предсједник и некадашњи премијер Црне Горе Мило Ђукановић саслушан је у четвртак у Специјалном државном тужилаштву у оквиру истраге која је против њега покренута јер Агенцији за спречавање корупције (АСК), наводно, није пријавио ручне сатове вредне до 225 хиљада евра, пренијели су црногорски медији.

