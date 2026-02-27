Полиција претреса кућу брата Мила Ђукановића

Извор:
Танјуг
27.02.2026
20:12
Коментари:0
Црногорска полиција данас претреса кућу која је у власништву Аца Ђикановића, брата бившег предсједника те земље Мила Ђукановића у никшићком насељу Растоци, преноси РТЦГ.
Раније данас, полиција је опколила зграду у центру Подгорице у којој живи бизнисмен Ацо Ђукановић.
У питању је зграда у улици Вука Караџића, гдје су и просторије Прве банке, чији је Ђукановић већински власник.
Акција се спроводи по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици, потврђено је за РТЦГ.
Регион
Полиција опколила зграду у којој живи брат Мила Ђукановића
Бивши предсједник и некадашњи премијер Црне Горе Мило Ђукановић саслушан је у четвртак у Специјалном државном тужилаштву у оквиру истраге која је против њега покренута јер Агенцији за спречавање корупције (АСК), наводно, није пријавио ручне сатове вредне до 225 хиљада евра, пренијели су црногорски медији.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму