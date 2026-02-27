Logo
Large banner

Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

Извор:

Курир

27.02.2026

15:56

Коментари:

0
Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

Права драма одиграла се у Никшићу када је на Тргу слободе дошло до свађе и туче између неколико мушкараца, а више њих је повријеђено. Након тога се више њих јавило на указивање љекарске помоћи у Медицински центар у Никшићу.

- Дежурној служби ОБ Никшић пријављено је да је на Тргу слободе у Никшићу дошло до свађе и туче више лица. Одмах по пријему обавјештења, полицијски службеници су упућени у Медицински центар, гдје су затекли два лица – једно са двије убодне ране у предјелу леђа и друго са убодном раном у предјелу руке, нанесеном оштрим предметом. Након пружене медицинске помоћи, код оба лица су констатоване тешке тјелесне повреде и задржани су на даљем лијечењу - саопштено је из УП.

Кампања Не буди тај лик

Друштво

Тропик и удружења особа са инвалидитетом покрећу кампању за заштиту паркинг мјеста

Повријеђена лица су након указане помоћи и опсервације пуштена на даље кућно лијечење.

- Предузимајући мјере и радње из своје надлежности ради расвјетљавања свих околности догађаја, полицијски службеници су обезбиједили доказе и утврдили да је А.Б. (25) из Никшића, како се сумња, употребом ножа, након свађе и туче са оштећеним лицима, истима нанио тешке тјелесне повреде, а потом се удаљио у непознатом правцу - додаје се у саопштењу.

Поступајући тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици извршио је правну квалификацију догађаја, изјаснивши се да је ријеч о кривичном дјелу тешко убиство у покушају, те наложио подношење кривичне пријаве против А.Б.

беба

Свијет

Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

За осумњиченим се интензивно трага у циљу његовог лишења слободе. Иначе, А.Б. је повратник у вршењу истовјетних, као и других кривичних дјела.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Nikšić

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте

Свијет

Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте

1 ч

0
Илустрација касете

Економија

Касете су људи куповали као луди, а сада вриједе и 50.000 долара

2 ч

0
Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

Здравље

Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

2 ч

0
Помрачење Мјесеца

Наука и технологија

Потпуно помрачење Мјесеца у уторак

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција опколила зграду у којој живи брат Мила Ђукановића

Регион

Полиција опколила зграду у којој живи брат Мила Ђукановића

3 ч

0
Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје

Регион

Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје

19 ч

0
Школа, учионица

Регион

Директор школе оптужен да је лажирао радне сате

20 ч

0
Мило Ђукановић саслушан због сатова

Регион

Мило Ђукановић саслушан због сатова

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

42

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

17

31

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

17

30

Миле Китић открио своје право име

17

23

Да ли пријети нова пандемија? Пријављен могућ пренос свињског грипа међу људима

17

17

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner