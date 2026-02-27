Сијевали ножеви у центру града: Младић тешко ранио неколико људи

Извор:
Курир
27.02.2026
15:56
Коментари:0
Права драма одиграла се у Никшићу када је на Тргу слободе дошло до свађе и туче између неколико мушкараца, а више њих је повријеђено. Након тога се више њих јавило на указивање љекарске помоћи у Медицински центар у Никшићу.
- Дежурној служби ОБ Никшић пријављено је да је на Тргу слободе у Никшићу дошло до свађе и туче више лица. Одмах по пријему обавјештења, полицијски службеници су упућени у Медицински центар, гдје су затекли два лица – једно са двије убодне ране у предјелу леђа и друго са убодном раном у предјелу руке, нанесеном оштрим предметом. Након пружене медицинске помоћи, код оба лица су констатоване тешке тјелесне повреде и задржани су на даљем лијечењу - саопштено је из УП.
Повријеђена лица су након указане помоћи и опсервације пуштена на даље кућно лијечење.
- Предузимајући мјере и радње из своје надлежности ради расвјетљавања свих околности догађаја, полицијски службеници су обезбиједили доказе и утврдили да је А.Б. (25) из Никшића, како се сумња, употребом ножа, након свађе и туче са оштећеним лицима, истима нанио тешке тјелесне повреде, а потом се удаљио у непознатом правцу - додаје се у саопштењу.
Поступајући тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици извршио је правну квалификацију догађаја, изјаснивши се да је ријеч о кривичном дјелу тешко убиство у покушају, те наложио подношење кривичне пријаве против А.Б.
За осумњиченим се интензивно трага у циљу његовог лишења слободе. Иначе, А.Б. је повратник у вршењу истовјетних, као и других кривичних дјела.
