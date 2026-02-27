Беба од 18 мјесеци пала са 33 метра висине

27.02.2026
15:50
Коментари:0
Tренуци агоније одиграли су се у Санкт Петербургу, када је беба од 18 мјесеци пала са висине од 33 метра, а двије медицинске сестре су је спасиле држећи капут као импровизовану сигурносну мрежу.
На снимку који су забиљежили очевици види се како дијете отвара прозор и налази се на ивици понора.
Неколико секунди касније, беба је пала, али је успјела да преживи захваљујући капуту на који је пала.
Према локалним медијима, дијете је превезено у болницу гдје је утврђено да, упркос великој висини са које је пало, није задобило теже повреде.
"Поступиле смо инстинктивно. Нисмо знале како да се понашамо у таквој ситуацији", рекла је медицинска сестра Ана Камасова.
Свијет
Холандија на највећем губитку због забране увоза руске нафте
Камасова је додала:
"Стајао је тамо, отварао и затварао прозор изнова и изнова. Ја сам стајала тачно испод прозора. Друга жена ми је пришла и рекла: 'Хоћемо ли да га ухватимо?' Одговорила сам: 'Хајде.' Видјеле смо како мали дјечак почиње да се пење на прозорску даску као да силази са софе, прво једном ногом, па другом и схватиле смо да ће се то десити. Онда је неко повикао: 'Пада, пада', и већ је био у нашим рукама", рекла је она.
Свједоци су изјавили да је малишан покушавао да отвори прозор на посљедњем спрату док је био без надзора одраслих.
Наводи се да су његови родитељи у тренутку инцидента били у посјети комшијама, док је његов 18-годишњи брат био код куће и играо видео-игрицу у другој соби.
Према истим информацијама, прозор који је дијете отворило није имао сигурносну браву, преноси "DailyMail".
<ифраме allowfullscreen фрамебордер="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" титле="МаилОнлине Ембед Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/3610673.html">
Најновије
Најчитаније
17
42
17
31
17
30
17
23
17
17
Тренутно на програму