Тропик и удружења особа са инвалидитетом покрећу кампању за заштиту паркинг мјеста

Извор:
АТВ
27.02.2026
15:52
Коментари:0
Свакодневни одлазак у куповину за особе са инвалидитетом често се завршава и прије него што почне, и то због само једног непрописно паркираног аутомобила.
Како би ријешили овај проблем, Тропик Малопродаја је у сарадњи са пет партнерских удружења покренула велику друштвено одговорну кампању под слоганом „"Не буди тај лик“.
Ово је прва иницијатива оваквог обима у ритејл сектору у Босни и Херцеговини и то у години у којој компанија Тропик Малопродаја обиљежава 40 година од отварања прве радње.
Пројектом је обухваћено 15 градова и општина широм земље, у којима ће на паркинзима Тропик, мојМаркет и Црвена јабука маркета бити посебно означено укупно 75 паркинг мјеста за особе са инвалидитетом.
"Наша улога као домаћег трговачког ланца превазилази границе саме трговине. Наша обавеза је да свим купцима обезбиједимо једнак и несметан приступ нашим маркетима. Зато ова кампања није само апел, већ конкретан механизам увођења реда на паркинг просторима за које смо одговорни, како би паркинг мјеста за особе са инвалидитетом остала доступна онима којима су заиста неопходна. Наш циљ није само да пошаљемо поруку, већ да поставимо стандард и будемо примјер добре праксе”, поручила је Александра Марковић, ПР Тропик Малопродаје.
Оно што ову кампању чини јединственом јесте јасно дефинисан начин спровођења мјера. Паралелно са постављањем нових, специфично дизајнираних саобраћајних знакова који директно комуницирају најчешће изговоре попут "Кратко остајем, само да купим неку ситницу", компанија сукцесивно шаље званичне дописе надлежним органима.
Овим дописима се МУП-у и комуналној полицији даје пуно одобрење да на приватним паркинзима маркета врше контролу и издају новчане казне несавјесним возачима.
"За особе са инвалидитетом, жута линија и ширина паркинг мјеста нису луксуз, већ једини начин да изађу из возила или у њега уђу. Иницијатива у којој један трговачки ланац самоиницијативно позива и даје одобрење надлежним институцијама да штите та мјеста на њиховом паркингу је огроман искорак за цијело друштво и примјер како би и друге компаније могле да поступе“, истакао је Зоран Вујин из бањалучког удружења СТЕП.
Кампања се реализује уз снажну подршку партнерских удружења СТЕП, УДАС, Ц посибл, Уније организација особа са инвалидитетом БиХ и удружења Дајте нам шансу. Прве табле су већ постављене на три локације у Бањој Луци, двије у Сарајеву и једној у Источном Сарајеву, након чега ће услиједити постављање и у другим планираним градовима и општинама.
За породице дјеце са потешкоћама у развоју, проблем заузетог паркинга представља свакодневну баријеру.
"Када неко здрав и прав стане на наше мјесто 'само на минут', он тиме индиректно поручује да су наше потребе небитне. Ова кампања враћа достојанство нашим породицама и шаље снажну поруку грађанима Босне и Херцеговине да емпатија мора побиједити комфор“, нагласила је Инес Кавалец, директорица удружења Дајте нам шансу.
"Визуелна рјешења на овим знаковима су људска и директна. Погађају тачно у оне изговоре које свакодневно слушамо. Вјерујемо да ће се многи возачи препознати, замислити и одлучити да више никада не буду тај лик“, навео је Игор Тодоровић из удружења Ц посибл.
Кампања ће се у наредном периоду ширити у друге градове и општине, уз континуирано праћење ефеката. Циљ није број казни, већ промјена понашања, како би ова паркинг мјеста остала оно што и треба да буду: простор приступа, а не препрека.
"Желимо да ова кампања допринесе већој свијести о важности поштовања паркинг мјеста за особе са инвалидитетом, видљивијој и јаснијој сигнализацији на терену, одговорнијем понашању у саобраћају те успостављању модела одговорности кроз сарадњу са институцијама", закључили су из компаније Тропик Малопродаја.
