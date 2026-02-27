Logo
Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ, све пријављено полицији

Кликс

27.02.2026

13:53

Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ, све пријављено полицији
Фото: Друштвене мреже

Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево је у сриједу, 25. фебруара, пријављен нестанак Ведада Доловчића (26) којем се од понедјељка, 23. фебруара губи сваки траг.

Како је породица навела, од понедјељка у 19:00 сати они немају никакву информацију о Ведадовом кретању нити су комуницирали с њим.

Нестанак су полицији пријавили у сриједу, а сада траже и помоћ јавности у његовом проналаску.

"Молимо све грађане који имају било какву информацију о Ведаду Доловчићу да одмах обавијесте најближу полицијску станицу или позову број 122. Свака информација може бити од великог значаја", казали су.

Породица је објавила и његову фотографију у случају да га неко препозна, преноси Кликс.

