Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ, све пријављено полицији

Извор:
Кликс
27.02.2026
13:53
Коментари:0
Министарству унутрашњих послова Кантона Сарајево је у сриједу, 25. фебруара, пријављен нестанак Ведада Доловчића (26) којем се од понедјељка, 23. фебруара губи сваки траг.
Како је породица навела, од понедјељка у 19:00 сати они немају никакву информацију о Ведадовом кретању нити су комуницирали с њим.
Нестанак су полицији пријавили у сриједу, а сада траже и помоћ јавности у његовом проналаску.
"Молимо све грађане који имају било какву информацију о Ведаду Доловчићу да одмах обавијесте најближу полицијску станицу или позову број 122. Свака информација може бити од великог значаја", казали су.
Породица је објавила и његову фотографију у случају да га неко препозна, преноси Кликс.
Најновије
Најчитаније
14
55
14
48
14
47
14
28
14
18
Тренутно на програму