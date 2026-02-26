Подршка најосјетљивијим категоријама: Више новца за дневне центре

Извор:
АТВ
26.02.2026
19:50
Коментари:0
Повећање које износи од 30 до 40 одсто знатно ће унаприједити рад дневних центара који пружају подршку најосјетљивијим категоријама.
"Одлуком скупштине добили смо увећана средства и тако да ће сва удружења сада моћи да задовоље основне ствари а то су кадрови, то је тамо нека ужиница за кориснике као и све друге радне активности", рекао је директор Центра за социјални рад Ирена Јолџић.
Корисници центара не крију колико ће им увећање буџета користити у наредном периоду.
"Ово нам је врло значајно ову годину ћемо моћи изгурати до краја што се тиче финансија. Врло смо захвални центру за социјални рад и Граду Бањалука који је увећао буџет и омогућио да наш дневни центар функционише", рекла је директор Центра "Моја лука" Гордана Адамовић Ђурђевић.
Доказ да хуманост уједини све је и једногласна одлука одборника о повећању буџета.
"Сигурно је да сви одборници имају жељу да се унаприједи квалитет услуга и сви посебно као родитељи желимо да и квалитетније школовање и здраво старење", наводи одборник у Скупштини града Сњежана Кутлешић Стевић.
Из центра поручују да је ово значајан корак у унапрјеђењу социјалне заштите који је био неопходан да би помоћ стигла до свих којима је потребна.
Најновије
Најчитаније
20
30
20
23
20
16
20
05
20
02
Тренутно на програму