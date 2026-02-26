Logo
Подршка најосјетљивијим категоријама: Више новца за дневне центре

АТВ

26.02.2026

Дневни центри, састанак
Фото: АТВ

Повећање које износи од 30 до 40 одсто знатно ће унаприједити рад дневних центара који пружају подршку најосјетљивијим категоријама.

"Одлуком скупштине добили смо увећана средства и тако да ће сва удружења сада моћи да задовоље основне ствари а то су кадрови, то је тамо нека ужиница за кориснике као и све друге радне активности", рекао је директор Центра за социјални рад Ирена Јолџић.

Корисници центара не крију колико ће им увећање буџета користити у наредном периоду.

"Ово нам је врло значајно ову годину ћемо моћи изгурати до краја што се тиче финансија. Врло смо захвални центру за социјални рад и Граду Бањалука који је увећао буџет и омогућио да наш дневни центар функционише", рекла је директор Центра "Моја лука" Гордана Адамовић Ђурђевић.

Доказ да хуманост уједини све је и једногласна одлука одборника о повећању буџета.

"Сигурно је да сви одборници имају жељу да се унаприједи квалитет услуга и сви посебно као родитељи желимо да и квалитетније школовање и здраво старење", наводи одборник у Скупштини града Сњежана Кутлешић Стевић.

Из центра поручују да је ово значајан корак у унапрјеђењу социјалне заштите који је био неопходан да би помоћ стигла до свих којима је потребна.

