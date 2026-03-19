Ивана Шпановић мијења дисциплину

19.03.2026
20:01
На Свјетском дворанском првенству, које се одржава од 20. до 22. марта у Пољској, најбоља српска атлетичарка свих времена Ивана Шпановић неће наступити у својој матичној дисциплини – скоку удаљ, већ ће се такмичити у троскоку. Вјерује да, као што је у каријери прескочила седам метара удаљ, може достићи и границу од 15 метара у троскоку.
Након што је практично попунила витрину медаља у скоку удаљ, Шпановићева је у 35. години одлучила да направи заокрет, промијени дисциплину и започне ново поглавље у каријери.
„Морам рећи да сам ја била та која је инсистирала од самог почетка, а тренер је на крају, стицајем околности, пристао јер се то природно наметнуло као здравија опција уколико сам жељела да останем у спорту још неко вријеме. Након освајања свјетске титуле у Будимпешти 2023. године, практично смо остварили све што сам жељела у каријери“, изјавила је Шпановићева.
Сарадња са тренером Гораном Обрадовићем, дуга двије деценије, донијела је Србији олимпијску медаљу, као и по седам свјетских и европских одличја у дворани и на отвореном у скоку удаљ. Сада се фокус пребацује на троскок.
„Могу слободно рећи да та њена жеља тиња још од 2022. године. У оквиру тренинга за скок удаљ радили смо и елементе троскока – вјежбе експлозивне снаге које су неопходне за обје дисциплине. Те године смо се нешто озбиљније посветили троскоку и Ивана је одмах постала шампионка Балкана. Морао сам брзо реаговати, јер смо знали да морамо бити максимално спремни за 2023. годину“, рекао је Обрадовић.
На Свјетском првенству на отвореном у августу 2023. године, Шпановићева је освојила своју посљедњу и најсјајнију медаљу у скоку удаљ – злато у Будимпешти, након бронзи у Москви и Пекингу.
„Кључни тренутак био је управо тај митинг у Будимпешти, када смо схватили да је право вријеме да се опрости од дисциплине у којој је остварила највеће успјехе“, нагласио је Обрадовић.
И сама атлетичарка истиче да је све дошло природно.
„Иако сам приступила том такмичењу као и сваком другом, осјетила сам да је то крај. Жеља постоји и даље, али више нисам могла пронаћи смисао у јурењу нових резултата у дисциплини у којој сам већ постигла све. Свјесна сам да неке ствари више не могу достићи као раније“, рекла је Шпановићева.
Ипак, крај скока удаљ не значи и крај каријере. Пред Шпановићевом је нови изазов – наступ на петом Свјетском дворанском првенству, али у дисциплини која важи за једну од најзахтјевнијих.
„Физички не осјећам додатни напор, јер ми ово није потпуно ново. Те елементе сам већ радила, само их сада изводим у већем обиму. Прилагодили смо структуру тренинга тако да се више ослања на техничке аспекте, јер је троскок изузетно сложена дисциплина“, објаснила је.
Нови формат такмичења на Свјетском првенству у дворани предвиђа да се у скакачким дисциплинама одмах одржава финале, а прилику за свих шест серија имаће само осам најбољих такмичарки.
„Немам шта да изгубим. Част ми је што сам у оваквом друштву и што наступам у троскоку на Свјетском првенству. Идем да дам максимум и остварим што бољи резултат, што ће бити одлична увертира за Европско првенство“, закључила је Ивана Шпановић.
(РТС)
