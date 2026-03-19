Ивана Шпановић мијења дисциплину

АТВ

19.03.2026

20:01

Фото: Tanjug/JADRANKA ILIĆ

На Свјетском дворанском првенству, које се одржава од 20. до 22. марта у Пољској, најбоља српска атлетичарка свих времена Ивана Шпановић неће наступити у својој матичној дисциплини – скоку удаљ, већ ће се такмичити у троскоку. Вјерује да, као што је у каријери прескочила седам метара удаљ, може достићи и границу од 15 метара у троскоку.

Након што је практично попунила витрину медаља у скоку удаљ, Шпановићева је у 35. години одлучила да направи заокрет, промијени дисциплину и започне ново поглавље у каријери.

„Морам рећи да сам ја била та која је инсистирала од самог почетка, а тренер је на крају, стицајем околности, пристао јер се то природно наметнуло као здравија опција уколико сам жељела да останем у спорту још неко вријеме. Након освајања свјетске титуле у Будимпешти 2023. године, практично смо остварили све што сам жељела у каријери“, изјавила је Шпановићева.

Сарадња са тренером Гораном Обрадовићем, дуга двије деценије, донијела је Србији олимпијску медаљу, као и по седам свјетских и европских одличја у дворани и на отвореном у скоку удаљ. Сада се фокус пребацује на троскок.

„Могу слободно рећи да та њена жеља тиња још од 2022. године. У оквиру тренинга за скок удаљ радили смо и елементе троскока – вјежбе експлозивне снаге које су неопходне за обје дисциплине. Те године смо се нешто озбиљније посветили троскоку и Ивана је одмах постала шампионка Балкана. Морао сам брзо реаговати, јер смо знали да морамо бити максимално спремни за 2023. годину“, рекао је Обрадовић.

Тачка на скок удаљ

На Свјетском првенству на отвореном у августу 2023. године, Шпановићева је освојила своју посљедњу и најсјајнију медаљу у скоку удаљ – злато у Будимпешти, након бронзи у Москви и Пекингу.

„Кључни тренутак био је управо тај митинг у Будимпешти, када смо схватили да је право вријеме да се опрости од дисциплине у којој је остварила највеће успјехе“, нагласио је Обрадовић.

И сама атлетичарка истиче да је све дошло природно.

„Иако сам приступила том такмичењу као и сваком другом, осјетила сам да је то крај. Жеља постоји и даље, али више нисам могла пронаћи смисао у јурењу нових резултата у дисциплини у којој сам већ постигла све. Свјесна сам да неке ствари више не могу достићи као раније“, рекла је Шпановићева.

Ново поглавље – троскок

Ипак, крај скока удаљ не значи и крај каријере. Пред Шпановићевом је нови изазов – наступ на петом Свјетском дворанском првенству, али у дисциплини која важи за једну од најзахтјевнијих.

„Физички не осјећам додатни напор, јер ми ово није потпуно ново. Те елементе сам већ радила, само их сада изводим у већем обиму. Прилагодили смо структуру тренинга тако да се више ослања на техничке аспекте, јер је троскок изузетно сложена дисциплина“, објаснила је.

Нови формат такмичења на Свјетском првенству у дворани предвиђа да се у скакачким дисциплинама одмах одржава финале, а прилику за свих шест серија имаће само осам најбољих такмичарки.

„Немам шта да изгубим. Част ми је што сам у оваквом друштву и што наступам у троскоку на Свјетском првенству. Идем да дам максимум и остварим што бољи резултат, што ће бити одлична увертира за Европско првенство“, закључила је Ивана Шпановић.

(РТС)

