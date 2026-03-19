У затвору објешен познати спортиста

Аутор:АТВ
19.03.2026
15:12
Коментари:0
Познати спортиста, рвач Салех Мохамеди, наводно је погубљен у централном затвору у иранском граду Кому.
Према тврдњама свјетских медија, деветнаестогодишњим Мохамади је објешен.
Република Српска
Осим њега, погубљена су још двојица затвореника, Мехди Гасеми и Саид Давуди, чиме је окончан процес који је од самог почетка изазивао оштре контроверзе у међународној јавности.
Суд у Ирану осудио је тројицу мушкараца на најстрожу казну под оптужбама да су убили два полицајца, за непријатељство против Бога, као и за оперативну сарадњу са Израелом, јавља агенција "Мизан".
Свијет
Ови процеси су директно повезани са таласом јануарских протеста који су потресли град Ком, а у којима је Мохамади учествовао као један од приведених демонстраната.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2026
The Islamic regime in Iran hanged the 19-year-old wrestler and anti-regime protester Saleh Mohammadi today pic.twitter.com/jXkYU3jiVg
Истрага и само суђење били су праћени озбиљним правним двосмисленостима. Организација за људска права Хана наводи да су признања окривљених изнуђена под тешким притиском током испитивања, док је исту информацију пренио и портал "Франс24", уз наводе да су поменута тројица младића објешена.
Одбрана младог рвача инсистирала је на његовој невиности, истичући да он није био на мјесту инцидента за који се терети. Према информацијама блиским породици, Салех Мохамади је категорички одбацио оптужбе, док рођаци погубљеног младића тврде да је он у вријеме инцидента био у кући свог ујака, али суд је остао имун на ове наводе.
БиХ
Додатну сумњу на регуларност процеса баца и чињеница да породици није дозвољено да ангажује правног заступника по свом избору. Извори блиски породици наводе да је суд, упркос вишеструким напорима да се именује независни адвокат одбио предложене адвокате и додијелио адвоката по службеној дужности.
Погубљења су извршена упркос низу упозорења међународних организација за људска права, које су недјељама указивале на драстичан пораст броја смртних казни изречених учесницима недавних протеста.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
17 ч5
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
6 д0
Остали спортови
1 седм0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Тренутно на програму