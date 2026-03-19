У затвору објешен познати спортиста

19.03.2026

15:12

Познати спортиста Салех Мохамеди погубљен вјешањем у затвору
Познати спортиста, рвач Салех Мохамеди, наводно је погубљен у централном затвору у иранском граду Кому.

Према тврдњама свјетских медија, деветнаестогодишњим Мохамади је објешен.

Осим њега, погубљена су још двојица затвореника, Мехди Гасеми и Саид Давуди, чиме је окончан процес који је од самог почетка изазивао оштре контроверзе у међународној јавности.

Осуђени за убиство

Суд у Ирану осудио је тројицу мушкараца на најстрожу казну под оптужбама да су убили два полицајца, за непријатељство против Бога, као и за оперативну сарадњу са Израелом, јавља агенција "Мизан".

Ови процеси су директно повезани са таласом јануарских протеста који су потресли град Ком, а у којима је Мохамади учествовао као један од приведених демонстраната.

Истрага и само суђење били су праћени озбиљним правним двосмисленостима. Организација за људска права Хана наводи да су признања окривљених изнуђена под тешким притиском током испитивања, док је исту информацију пренио и портал "Франс24", уз наводе да су поменута тројица младића објешена.

Одбрана тврдила да рвач није био на мјесту догађаја

Одбрана младог рвача инсистирала је на његовој невиности, истичући да он није био на мјесту инцидента за који се терети. Према информацијама блиским породици, Салех Мохамади је категорички одбацио оптужбе, док рођаци погубљеног младића тврде да је он у вријеме инцидента био у кући свог ујака, али суд је остао имун на ове наводе.

Додатну сумњу на регуларност процеса баца и чињеница да породици није дозвољено да ангажује правног заступника по свом избору. Извори блиски породици наводе да је суд, упркос вишеструким напорима да се именује независни адвокат одбио предложене адвокате и додијелио адвоката по службеној дужности.

Погубљења су извршена упркос низу упозорења међународних организација за људска права, које су недјељама указивале на драстичан пораст броја смртних казни изречених учесницима недавних протеста.

