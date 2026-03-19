Повољни временски услови: Сјетва кренула раније него обично

Аутор:Сања Трифковић
19.03.2026
19:59
Коментари:0
Оптималне температуре за мјесец март интензивирали су радове на семберским њивама. Управо због повољних временских услова са сјетвом се кренуло раније него обично.
Земља је акумулирала довољно влаге што је олакшало и припрему ораница пред сјетву.
„Ове године смо подијелили сјетву, да кажем, у двије фазе. Ту прву фазу смо одрадили још прошле седмице, то је ранија сорта СХЦ-10, она нам је раније стигла. Ова друга апал, сорта апал је нешто мало каснила, али ето, дошла је она, могу слободно да кажем, и на вријеме. И ево, значи, ове седмице и њу полако стављамо у те завршне редове. Што се тиче временских услова, оно, како да кажем, више него задовољавајући. Јер, ево, успјела смо земљиште је и довољно и загријано, и што се тиче влажности, значи, савршени су услови. Онда после тога имаћемо можда неки мјесец, мјесец и по дана паузе, и онда у том периоду да пратимо поник и фазе ницања. Онда слиједи допунска прихрана, и онда оно све остало што се тиче хемије, оно што захтијева култура", каже Драган Којић, Којчиновац код Бијељине.
Сјетва индустријског кромпира завршена је и у локалној Општој пољопривредној задрузи „Агрофармер“ у Јањи која организује производњу кромпира за потребе локане фабрике.
Задовољни су што су већ почетком марта завршили овај посао.
„Имали смо добро зимских падавине, било је мало и снијега, земља је идеална, припремили смо је прије два дана, остало је мало да је вјетар још просуши, ево као што видите и за нас је време и земљиште је у идеалном стању. Ми прижељкујемо да нам април буде кишан, али не превише да не би нам дошло до труљења кромпира. Проблема има, ово, поднебље ми имамо високе температуре, сваке године су у просјеку више степен, степен и по до два степена, међутим не губимо ми касне мразеве који се знају појавити крајем априла. То сносимо тај ризик, шта нам Бог да", каже Мујо Богаљевић, директор ОПЗ „Агрофармер“, Јања .
У каквим ће се условима одвијати производња сада је неизвјесно прогнозирати. За сада пољопривредници прижељкују мало падавина у априлу како би се плод добро развио и како би могли планирати оптималан принос и добру зараду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
26
21
19
21
17
20
58
20
54
Тренутно на програму