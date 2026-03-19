Сутра сунчано и топлије

АТВ

19.03.2026

13:44

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано уз умјерену облачност и топлије у односу на данас, само се у вишим предјелима очекује киша.

Ујутро ће бити умјерено до претежно облачно, на сјеверу ведрије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац апеловао на превознике из БиХ: Пропуштајте барем цистерне са горивом

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у Херцеговини на моменте и јак, сјевероисточни.

Јутарња температура ваздуха биће од минус један до три, на југу до шест, а највиша дневна од 10 до 17 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је умјерено до претежно облачно, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

илу-пиштољ-08092025

Регион

Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус шест, Калиновик и Чемерно два, Хан Пијесак три, Кнежево, Соколац и Иван Седло пет, Гацко и Дринић шест, Мркоњић Град, Дрвар, Ливно и Сарајево девет, Рудо, Сребреница, Шипово и Бугојно 10, Вишеград, Нови Град и Фоча 11, Бањалука, Добој, Зворник, Приједор, Рибник, Сански Мост, Тузла и Зеница 12, Бијељина, Билећа и Србац 13, те Мостар и Требиње 15 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Крпљење рупа на транзиту у Бањалуци, створиле се велике гужве

Бања Лука

Колапс је почео: Крпљење рупа направило гужве у Бањалуци

2 ч

0
Пјевач открио нове информације о стању Зорице Брунцлик

Сцена

Пјевач открио нове информације о стању Зорице Брунцлик

2 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Умјесто да преговарају за столом, подвукли су под сто

2 ч

0
Сједница Владе Српске

Република Српска

Панић именован за генералног секретара Владе

2 ч

0

Више из рубрике

Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

Друштво

Опасност од пожара: Из продаје повучен свјетлосни ланац

3 ч

0
Евролига на м:телу на каналу Арена Спорт

Друштво

Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

3 ч

0
Колапс у најави: Ускоро на снази нова правила на границама

Друштво

Колапс у најави: Ускоро на снази нова правила на границама

6 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Свештеник ријешио дилему многих вјерника: Шта урадити ако се омрсимо током поста?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

