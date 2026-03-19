Сутра сунчано и топлије

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:44
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано уз умјерену облачност и топлије у односу на данас, само се у вишим предјелима очекује киша.
Ујутро ће бити умјерено до претежно облачно, на сјеверу ведрије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Република Српска
Вјетар ће бити слаб до умјерен, у Херцеговини на моменте и јак, сјевероисточни.
Јутарња температура ваздуха биће од минус један до три, на југу до шест, а највиша дневна од 10 до 17 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је умјерено до претежно облачно, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Регион
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус шест, Калиновик и Чемерно два, Хан Пијесак три, Кнежево, Соколац и Иван Седло пет, Гацко и Дринић шест, Мркоњић Град, Дрвар, Ливно и Сарајево девет, Рудо, Сребреница, Шипово и Бугојно 10, Вишеград, Нови Град и Фоча 11, Бањалука, Добој, Зворник, Приједор, Рибник, Сански Мост, Тузла и Зеница 12, Бијељина, Билећа и Србац 13, те Мостар и Требиње 15 степени Целзијусових.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму