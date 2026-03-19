Logo
Large banner

Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:41

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Загребачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над 22-годишњим младићем који је осумњичен да је починио казнено дјело разбојничке крађе на штету другог 22-годишњака.

Криминалистичким истраживањем утврђено је да је осумњичени 4. марта путем телефона контактирао оштећеног и рекао му да од њега жели откупити два дебља златна ланчића, која му је оштећени раније нудио на продају.

Осумњичени и оштећени договорили су састанак. Нашли су се истог дана око 19 сати на паркиралишту у Улици Друге Пољанице у загребачкој Дубрави. Обојица су дошла приватним аутомобилима.

Оштећени је ушао у аутомобил пулских регистарских ознака у власништву чланице породице осумњиченог и сјео на сувозачево мјесто како би осумњиченом показао два ланчића.

Осумњичени је тада један ланчић ставио око свог врата, а други одложио у аутомобилу. Оштећени је покушао спријечити крађу, али га је осумњичени одгурнуо и ударио руком у лице те потом из претинца извадио пиштољ и усмјерио га према оштећеном.

Осумњичени је ударио оштећеног пиштољем по кољену и запријетио му да ће га убити. Оштећени је тада изашао из аутомобила, а осумњичени се одвезао.

Материјална штета почињена овим казненим дјелом износи око 12.000 евра, преноси Индекс.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Nakit

razbojništvo

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner