Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

Загребачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над 22-годишњим младићем који је осумњичен да је починио казнено дјело разбојничке крађе на штету другог 22-годишњака.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да је осумњичени 4. марта путем телефона контактирао оштећеног и рекао му да од њега жели откупити два дебља златна ланчића, која му је оштећени раније нудио на продају.
Осумњичени и оштећени договорили су састанак. Нашли су се истог дана око 19 сати на паркиралишту у Улици Друге Пољанице у загребачкој Дубрави. Обојица су дошла приватним аутомобилима.
Оштећени је ушао у аутомобил пулских регистарских ознака у власништву чланице породице осумњиченог и сјео на сувозачево мјесто како би осумњиченом показао два ланчића.
Осумњичени је тада један ланчић ставио око свог врата, а други одложио у аутомобилу. Оштећени је покушао спријечити крађу, али га је осумњичени одгурнуо и ударио руком у лице те потом из претинца извадио пиштољ и усмјерио га према оштећеном.
Осумњичени је ударио оштећеног пиштољем по кољену и запријетио му да ће га убити. Оштећени је тада изашао из аутомобила, а осумњичени се одвезао.
Материјална штета почињена овим казненим дјелом износи око 12.000 евра, преноси Индекс.хр.
