Инспектори од понедјељка у контроли цијена у трговинама

Аутор: АТВ
19.03.2026
14:46
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац најавио је да ће инспекцијске службе од понедјељка, 23. марта, кренути у контролу трговина како би утврдили да ли се поштује уредба Владе Српске о ограничењу маржи.
"На терен ће кренути 57 републичких и 87 градских инсепектора и за контроле великог број трговина у Републике Српској биће им потребно најмање двије седмице, када можемо очекивати и прве ефекте", рекао је Пуховац новинарима у Бањалуци послије сједнице Владе Српске.
Он је навео и да му је главни републички инспектор рекао да ће ове контроле имати ефекта, пренијела је Срна.
"Имамо времена до 1. јуна и, уколико не буде неког већег ефекта, имамо подршку Владе Републике Српске да спроведемо друге мјере које ће ићи у правцу смањења цијена роба у трговинама", нагласио је Пуховац, а преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Наука и технологија
1 ч0
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
15
43
15
35
15
35
15
25
15
23
Тренутно на програму