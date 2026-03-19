Несвакидашњи случај: Пацијенткиња неће да напусти болницу ни пет мјесеци након отпуста

Аутор:АТВ
19.03.2026
14:32
Болница Талахаси Memorial Healthcare је раније овог мјесеца тужила пацијенткињу, наводећи да она одбија да напусти своју болничку собу откако је отпуштена прошлог октобра.
Болница је од државног судије у Талахасију затражила и судску забрану којом би се наложило пацијенткињи да напусти собу, те овластила канцеларију шерифа округа да помогне у извршењу, ако буде потребно.
Болница наводи да су ресурси преусмјерени са збрињавања других пацијената због њеног заузимања собе.
- Даљи боравак тужене спречава коришћење кревета за пацијенте којима је потребна акутна њега - наводи се у тужби.
Према наводима из тужбе, жена је примљена у болницу ради медицинског лијечења, а формални отпуст издат је 6. октобра, након што је утврђено да јој акутне болничке услуге више нису потребне.
Болница је, како се наводи, више пута покушала да организује њен одлазак у сарадњи са члановима породице и нудила превоз како би могла прибавити потребна лична документа.
У тужби се не наводи због чега је пацијенткиња лијечена, колики је износ њеног болничког рачуна, нити како је успјела остати у болници више од пет мјесеци након отпуста. Пацијенткиња нема ангажованог адвоката и сама се заступа у поступку.
Онлајн рочиште у овом предмету заказано је за крај мјесеца.
