Несвакидашњи случај: Пацијенткиња неће да напусти болницу ни пет мјесеци након отпуста

АТВ

19.03.2026

14:32

Фото: Unsplash

Болница Талахаси Memorial Healthcare је раније овог мјесеца тужила пацијенткињу, наводећи да она одбија да напусти своју болничку собу откако је отпуштена прошлог октобра.

Болница је од државног судије у Талахасију затражила и судску забрану којом би се наложило пацијенткињи да напусти собу, те овластила канцеларију шерифа округа да помогне у извршењу, ако буде потребно.

Хроника

Службеници Меџлиса ИЗ пријављени за малверзације ”тешке” 300.000 КМ

Болница наводи да су ресурси преусмјерени са збрињавања других пацијената због њеног заузимања собе.

- Даљи боравак тужене спречава коришћење кревета за пацијенте којима је потребна акутна њега - наводи се у тужби.

Према наводима из тужбе, жена је примљена у болницу ради медицинског лијечења, а формални отпуст издат је 6. октобра, након што је утврђено да јој акутне болничке услуге више нису потребне.

Болница је, како се наводи, више пута покушала да организује њен одлазак у сарадњи са члановима породице и нудила превоз како би могла прибавити потребна лична документа.

Наука и технологија

Опасне промјене испод морског леда на Антартику

У тужби се не наводи због чега је пацијенткиња лијечена, колики је износ њеног болничког рачуна, нити како је успјела остати у болници више од пет мјесеци након отпуста. Пацијенткиња нема ангажованог адвоката и сама се заступа у поступку.

Онлајн рочиште у овом предмету заказано је за крај мјесеца.

Прочитајте више

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Република Српска

Додик: Заједничка изјава Бошњака забрињавајућа и противуставна

1 ч

2
Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

Свијет

Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

1 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Већ најављена реакција на одлуку ЦИК-а: Покрећемо правна средства

1 ч

0
Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

Свијет

Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

1 ч

0

Више из рубрике

Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

Свијет

Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

1 ч

0
Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

Свијет

Продавали "коњске седативе" као дрогу: Све крили иза великог бизниса

1 ч

0
Дмитријев: Цунами поскупљења ће уништити Европу

Свијет

Дмитријев: Цунами поскупљења ће уништити Европу

1 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Умјесто да преговарају за столом, подвукли су под сто

2 ч

0
15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

