Хегсет: Крaј операције кад се испуне циљеви, данас највећи "талас удара"

АТВ

АТВ

19.03.2026

14:24

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је да САД неће обуставити војне операције у Иран док не остваре постављене циљеве, наводећи да је погођено више од 7.000 мета и значајно ослабљена војна инфраструктура те земље.

Према његовим ријечима, ирански програм балистичких ракета претрпио је тежак удар и смањен је за око 90 одсто, док су противваздушна одбрана и војна индустрија у великој мјери уништене.

Хегсет је најавио да ће САД извести до сада највећи талас удара, истичући да војна акција "иде по плану", као и да ће исход рата зависити од одлуке предсједника Доналд Трамп. Додао је да су америчке снаге потопиле више од 120 бродова и уништиле свих 11 иранских подморница, преноси РТС.

Он је нагласио да је циљ операције уништавање ракетних система и спречавање развоја нуклеарног оружја, уз оцјену да Техеран представља озбиљну глобалну претњу.

Хегсет је поручио да ће САД наставити мисију упркос губицима, укључујући погибију шест америчких војника, и истовремено критиковао европске савезнике, наводећи да би требало да покажу већу захвалност Трампу због вођења операције против Ирана.

