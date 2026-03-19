Жени наводно скидао црну магију, па јој узео преко 30.000 евра

19.03.2026
14:01
Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, интензивним оперативним радом идентификовали су и, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили Н. Н. (31) из околине Бачке Паланке, због сумње да је извршио кривично дјело превара.
- Како се сумња, крајем прошле године осумњичени је довео у заблуду шездесетогодишњу жену из Ниша, убиједивши је да је жртва магије и да ће јој помоћи да је уклони - наводи се у саопштењу Полицијске управе Ниш.
Како се додаје у саопштењу ПУ Ниш, убијеђена у тврдње осумњиченог, жена је у више наврата извршила уплате у укупном износу од 96.000 динара, као и више од 30.000 евра, вјерујући да тиме рјешава проблем.
Осумњиченом је, по налогу тужилаштва, одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело превара, бити приведен тужиоцу, преноси Курир.
