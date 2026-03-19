Жени наводно скидао црну магију, па јој узео преко 30.000 евра

АТВ

19.03.2026

14:01

Фото: Unsplash

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, интензивним оперативним радом идентификовали су и, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили Н. Н. (31) из околине Бачке Паланке, због сумње да је извршио кривично дјело превара.

- Како се сумња, крајем прошле године осумњичени је довео у заблуду шездесетогодишњу жену из Ниша, убиједивши је да је жртва магије и да ће јој помоћи да је уклони - наводи се у саопштењу Полицијске управе Ниш.

Флаша воде

Економија

Ситуација је "ван контроле": Флашица воде постаје луксуз

Како се додаје у саопштењу ПУ Ниш, убијеђена у тврдње осумњиченог, жена је у више наврата извршила уплате у укупном износу од 96.000 динара, као и више од 30.000 евра, вјерујући да тиме рјешава проблем.

Осумњиченом је, по налогу тужилаштва, одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело превара, бити приведен тужиоцу, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Република Српска

Ограничење куповине горива у Српској? - Огласио се министар

2 ч

0
Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

Сцена

Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

2 ч

0
Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

Наука и технологија

Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

2 ч

0
Сутра сунчано и топлије

Друштво

Сутра сунчано и топлије

2 ч

0

Више из рубрике

Огласила се мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника

Хроника

Огласила се мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника

2 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Хроника

Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

2 ч

0
Ивану пререзао гркљан, па бацио тијело у ријеку: Узнемирујући детаљи убиства

Хроника

Ивану пререзао гркљан, па бацио тијело у ријеку: Узнемирујући детаљи убиства

2 ч

0
Огласило се Министарство о насиљу у школи: Двије дјевојчице тукле вршњакињу, а њих 15 гледало и снимало

Хроника

Огласило се Министарство о насиљу у школи: Двије дјевојчице тукле вршњакињу, а њих 15 гледало и снимало

2 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

