Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

19.03.2026
13:24
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас од 6 часова до сутра до 22 часа, на подручју бањалучких насеља Залужани и Лазарево, реализовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, па се у вези с тим грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку са припадницима Специјалне антитерористичке јединице.
