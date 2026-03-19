Logo
Large banner

Ивану пререзао гркљан, па бацио тијело у ријеку: Узнемирујући детаљи убиства

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:22

Коментари:

0
Фото: Pixabay

М.Л. (64) из околине Зрењанина ухапшен је због сумње да је убио Ивана Вијоглавина (35), а према незваничним информацијама, Вијоглавин је убијен тако што му је пререзан гркљан.

Како је саопштио МУП, ухапшен је такође и М.Л. (38) због сумње да је извршио кривично дјело спречавање и ометање доказивања.

"Сумња се да је М.Л. (64), почетком јануара ове године, усмртио мушкарца из околине Зрењанина чије је тијело пронијађено 12. марта у реци Тиси, док се М.Л. (38) сумњичи да му је помогао да уништи и сакрије доказе, као и да се ријеши тела", речено је за Курир.

Празан џеп / илустративна фотографија

Економија

Веома лоша најава за грађане БиХ: Наставља се удар на џепове

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

Подсјетимо, Иван је нестао 3. јануара ове године пола сата након поноћи, након што је изашао из кафане у Арадцу код Зрењанина гдје је и живио, и од тада му се губи сваки траг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Zrenjanin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Празан џеп - ситни новац

Економија

Веома лоша најава за грађане БиХ: Наставља се удар на џепове

2 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Жељки Цвијановић титула почасног грађанина Прњавора

2 ч

3
Привремена обустава гријања у дијелу Бањалуке

Бања Лука

Привремена обустава гријања у дијелу Бањалуке

2 ч

1
Познато када се отвара мост у Чесми

Бања Лука

Познато када се отвара мост у Чесми

2 ч

0

Више из рубрике

Огласило се Министарство о насиљу у школи: Двије дјевојчице тукле вршњакињу, а њих 15 гледало и снимало

Хроника

Огласило се Министарство о насиљу у школи: Двије дјевојчице тукле вршњакињу, а њих 15 гледало и снимало

2 ч

0
”Џомбић куповао и продавао вјештака ”

Хроника

”Џомбић куповао и продавао вјештака ”

2 ч

0
Хапшење на бањалучком аеродрому

Хроника

Хапшење на бањалучком аеродрому

3 ч

0
Акција "Коверта": Подигнута оптужница против 14 особа

Хроника

Акција "Коверта": Подигнута оптужница против 14 особа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner