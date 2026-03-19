Ивану пререзао гркљан, па бацио тијело у ријеку: Узнемирујући детаљи убиства

19.03.2026
13:22
М.Л. (64) из околине Зрењанина ухапшен је због сумње да је убио Ивана Вијоглавина (35), а према незваничним информацијама, Вијоглавин је убијен тако што му је пререзан гркљан.
Како је саопштио МУП, ухапшен је такође и М.Л. (38) због сумње да је извршио кривично дјело спречавање и ометање доказивања.
"Сумња се да је М.Л. (64), почетком јануара ове године, усмртио мушкарца из околине Зрењанина чије је тијело пронијађено 12. марта у реци Тиси, док се М.Л. (38) сумњичи да му је помогао да уништи и сакрије доказе, као и да се ријеши тела", речено је за Курир.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.
Подсјетимо, Иван је нестао 3. јануара ове године пола сата након поноћи, након што је изашао из кафане у Арадцу код Зрењанина гдје је и живио, и од тада му се губи сваки траг.
