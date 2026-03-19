Познато када се отвара мост у Чесми

АТВ
19.03.2026
Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић потврдио је Срни да су у току завршни радови на мосту преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма који ће бити отворен најкасније до 1. априла.
"Када је ријеч о завршним радовима, почетком наредне седмице требало би да почнемо асфалтирање на лијевој обали Врбаса. Онда слиједи постављање саобраћајних знакова и да се до краја наредне седмице, најкасније до 1. априла пусти у саобраћај", рекао је Јанковић.
Он је додао да ће на том плану, између осталог, бити урађено испитивање моста пробним оптерећењем ради осигуравања његове безбједности при употреби.
Приликом недавног обиласка радова на мосту, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да су у смислу завршетка радова на овом објекту организовали бројне састанке са представницима града Бањалука, власницима имовине и другим актерима.
Ауто-мото
Мијења се ограничење брзине због поскупљења горива?
"Успјели смо да усагласимо трасу, ријешимо имовинско-правне односе и обезбиједимо сагласности за извођење радова", истакао је тада Стевановић.
Према ранијим одлукама Владе Српске предузеће "Путеви Републике Српске" преузело је обавезу завршетка моста у Чесми, као и изградњу приступних путева, иако је првобитно било планирано да тај дио реализује град Бањалука.
Мирослав Јанковић је рекао раније да ће отварање овог моста и приступних саобраћајница донијети знатне користи грађанима који ту живе, али и становништву сусједног Челинца, Котор Вароша и Теслића.
Навео је да је вриједност изведених радова на самом мосту нешто мање од седам милиона КМ, док ће приступне саобраћајнице коштати око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.
