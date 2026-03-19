Познато када се отвара мост у Чесми

АТВ

19.03.2026

13:10

Познато када се отвара мост у Чесми
Фото: АТВ

Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић потврдио је Срни да су у току завршни радови на мосту преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма који ће бити отворен најкасније до 1. априла.

"Када је ријеч о завршним радовима, почетком наредне седмице требало би да почнемо асфалтирање на лијевој обали Врбаса. Онда слиједи постављање саобраћајних знакова и да се до краја наредне седмице, најкасније до 1. априла пусти у саобраћај", рекао је Јанковић.

Он је додао да ће на том плану, између осталог, бити урађено испитивање моста пробним оптерећењем ради осигуравања његове безбједности при употреби.

Приликом недавног обиласка радова на мосту, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да су у смислу завршетка радова на овом објекту организовали бројне састанке са представницима града Бањалука, власницима имовине и другим актерима.

Ограничење брзине

Ауто-мото

Мијења се ограничење брзине због поскупљења горива?

"Успјели смо да усагласимо трасу, ријешимо имовинско-правне односе и обезбиједимо сагласности за извођење радова", истакао је тада Стевановић.

Према ранијим одлукама Владе Српске предузеће "Путеви Републике Српске" преузело је обавезу завршетка моста у Чесми, као и изградњу приступних путева, иако је првобитно било планирано да тај дио реализује град Бањалука.

Мирослав Јанковић је рекао раније да ће отварање овог моста и приступних саобраћајница донијети знатне користи грађанима који ту живе, али и становништву сусједног Челинца, Котор Вароша и Теслића.

Навео је да је вриједност изведених радова на самом мосту нешто мање од седам милиона КМ, док ће приступне саобраћајнице коштати око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.

Више из рубрике

Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

8 ч

0
"Траже мјере које директно помажу грађанима": Договорено да се договоре

Бања Лука

"Траже мјере које директно помажу грађанима": Договорено да се договоре

19 ч

0
"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

Бања Лука

"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

21 ч

0
Град неће олакшавати живот грађанима - Савић Бањац: Бањалука је учинила довољно

Бања Лука

Град неће олакшавати живот грађанима - Савић Бањац: Бањалука је учинила довољно

21 ч

4
  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

15

23

Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

