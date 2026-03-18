"Реакција" реаговала на Мирну Савић Бањац: Разочарани смо

18.03.2026
Удружење за заштиту потрошача „Реакција“ огласило се поводом изјаве градске менаџерке Мирне Савић Бањац, која је објављена на званичном сајту Града, поручивши да су разочарани тоном и садржајем њеног обраћања.
Из Удружења „Реакција“ истичу да је, умјесто отварања простора за дијалог и заједничко дјеловање у интересу грађана, јавности упућена порука која, како наводе, не доприноси рјешавању свакодневних проблема са којима се грађани суочавају.
Посебно наглашавају да представници Удружења нису добили позив на разговор из кабинета градоначелника, нити је, како тврде, исказана спремност да се заједнички размотре конкретне мјере помоћи.
Град неће олакшавати живот грађанима - Савић Бањац: Бањалука је учинила довољно
"У нашем раду фокус није на надметању ко је шта урадио, већ искључиво на проналаску рјешења која ће олакшати живот грађанима. Сматрамо да би управо то требало да буде заједнички интерес свих нивоа власти и организација које дјелују у јавном простору", поручили су из Удружења „Реакција“.
Додају да, упркос свему, остају отворени за сарадњу, те изражавају очекивање да ће из Градске управе, као и од градоначелника, услиједити позив за састанак.
"Како бисмо у што краћем року усагласили и предложили конкретне мјере које могу донијети стварне користи грађанима", наводе из овог удружења.
На крају су поручили да је вријеме за дијалог и конкретне потезе.
Подсјећамо, Савић Бањац је у својој изјави навела да је Град претходних година већ предузео низ мјера помоћи грађанима, попут бесплатног јавног превоза за пензионере, бесплатних грађевинских дозвола, легализације, уџбеника и субвенција за вртиће, те поручила да би Удружење требало да се обрати и другим нивоима власти, укључујући Владу Републике Српске, када је ријеч о додатним мјерама.
