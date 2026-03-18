Зашто никада не виђамо младе голубове?! Ово питање мучи многе људе, а ево одговора

18.03.2026

Зашто никада не виђамо младе голубове?! Ово питање мучи многе људе, а ево одговора
Голубове често називају “летећим пацовима”, а они представљају свакодневицу у готово сваком граду. Ипак, многи људи и данас се питају зашто готово никада не виде њихове младунце.

Ово наизглед једноставно питање недавно је доспјело у центар пажње друштвених мрежа, а пошто је објава кориснице Саније Сајед, на платформи X, за кратко вријеме “прикупила” више од два милиона прегледа, преноси Телеграф.

Родитељи их хране и његују

Санија је написала: “Гдје голубови крију своју дјецу? Сваки голуб којег сам икада видјела је одрастао. Никада нисам видјела бебу, и то ме заиста мучи”.

Објава је почела да се шири на мрежама, а корисници су покушавали да одгонетну мистерију. Одговор лежи у начину на који се ове птице размножавају и подижу младе, преноси Daily Mail.

Наиме, птићи остају у гнезду и до мјесец и по дана прије него што први пут изађу у свијет. За то вријеме, родитељи их хране и његују, што није случај код свих птица.

Градови пружају голубовима замјену за природна станишта - од кровова и ивица зграда, преко клима-уређаја, па све до мостова и напуштених објеката. Управо због тога њихова гнијезда остају скривена од погледа пролазника.

Моногамне птице

Дакле, грађани ријетко имају прилику да виде ова гнијезда, која су често једноставна и дјелују крхко, као и јаја која подсјећају на мању верзију кокошијих. Још ређе се могу видети млади голубови, прекривени ријетким жућкастим паперјем и неспретни у покретима.

Занимљиво је да мужјак и женка заједно брину о младима, хранећи их “голубијим млијеком”. Ова супстанца, налик на густу кашу, производи се у проширеном дијелу једњака оба родитеља и богата је мастима, протеинима и антиоксидансима, што омогућава изузетно брз раст младунаца.

Голубови су моногамне птице и често остају са истим партнером дуго, понекад и до краја живота. Размножавају се током цијеле године, а женка обично полаже два јаја - једну до двије недјеље након парења. Оба родитеља наизмјенично леже на њима, што траје између 16 и 19 дана.

