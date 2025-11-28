Logo
Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби

Извор:

Курир

28.11.2025

10:02

Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

Жељко Обрадовић налази се у центру пажње јавности.

Тренер Партизана послије оставке на ту позицију постао је централна тема у свим кошаркашким причама у Европи.

policija rs uvidjaj

Хроника

Пасатом ударио жену на пјешачком прелазу

Разлог је одлука навијача Партизана да то не прихвате. Они су дошли у невјероватном броју на аеродром и тражили од Жељка да остане: његов одговор добиће данас послије сједнице УО Партизана на којој ће бити присутан и Обрадовић.

Породична прича

Тренер Партизана (у оставци) је отац двоје одрасле дјеце, а његова кћерка Ања истиче да јој је и најбољи пријатељ.

Кроз импресивну каријеру Жоцу највећу подршку пружа породица, коју је прије више од три деценије засновао са супругом Весном, пише "Курир".

Жељко је са супругом Весном добио двоје дјеце – сина Ђорђа и кћерку Ању. Оно што је занимљиво – њих јако ријетко виђамо у јавности. Ања је једном приликом подијелила фотографију са оцем која је брзо постала вирална међу навијачима Партизана.

Новак Ђоковић

Тенис

Шеик снима Ђоковића док показује јогу

Ђорђе Обрадовић је према појединим натписима у медијима кренуо очевим стопама и одабрао кошарку као свој животни пут. Са друге стране Ања је у потпуно другој причи.

Ања Обрадовић је рођена у Београду 1985, а живјела је и у Паризу, Барселони и Љубљани. Посебно је занимљиво што је она рођена истог дана у години кад и њен отац Жељко.

"Најбољи дио мог рођендана је то што га дијелим са својим драгим оцем… и најбољим пријатељем!", написала је Ања на Фејсбуку једном приликом.

Оно што Ања издваја од многих је чињеница да је полиглота који говори невјероватних – 7 језика. Воли умјетност и то је њен позив, па тако има једну умјетничку галерију.

пар, љубав

Љубав и секс

Шта је кључ сретне везе?

Посебно је занимљив њен хоби. Многима је и сама помисао на то опасна, али она га обожава. Ријеч је о падобранству.

Ања је подарила Жељку унуку, прије пет година када је на свијет донијела кћерку Милицу.

Жељко Обрадовић

КК Партизан

