Пасатом ударио жену на пјешачком прелазу

Аутор:Стеван Лулић
28.11.2025
09:55
Р.Р. из Зворника тешко је повријеђена у саобраћајној несрећи која се јуче око 13 сати догодила у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву.
Несрећа се догодила када је М.Н. из Источног Новог Сарајева пасатом налетио на несрећну жену на пјешачком прелазу.
"Пјешаку је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница Србија у Источном Новом Сарајеву", саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
О несрећи је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а након документовања предмета против М.П. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Угрожавање јавног саобраћаја".
