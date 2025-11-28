Logo
Пасатом ударио жену на пјешачком прелазу

Стеван Лулић

28.11.2025

09:55

Пасатом ударио жену на пјешачком прелазу

Р.Р. из Зворника тешко је повријеђена у саобраћајној несрећи која се јуче око 13 сати догодила у Спасовданској улици у Источном Новом Сарајеву.

Несрећа се догодила када је М.Н. из Источног Новог Сарајева пасатом налетио на несрећну жену на пјешачком прелазу.

"Пјешаку је указана љекарска помоћ у Јавној здравственој установи Болница Србија у Источном Новом Сарајеву", саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

О несрећи је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а након документовања предмета против М.П. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Угрожавање јавног саобраћаја".

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Источно Сарајево

