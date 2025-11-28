Огласила се другарица погинуле Ане Радовић: Жељела је...

Извор:
28.11.2025
09:29
Златибор тугује за Аном Радовић (20) која је трагично настрадала у недељу на магистралном путу Чачак-Пожега заједно са Александром М. (37), тјелохранитељем Небојше Стојковића Стојкета, вође раковачког клана.
"Kако ми је жао што се све ово догодило… Ана Радовић је била једна дивна, млада дјевојка која је амбициозно жељела да успије у животу. Није хтјела да студира негдје у околини већ је одлучила да успије да заврши факултет у Београду и ишла је на Правни факултет", каже пријатељица преминуле дјевојке и додаје:
"Неколико дана прије несреће сам је срела код нас у граду, и рекла ми је да иде ових дана за Београд, али да ће се одмах вратити па ћемо се дружити. Нажалост, до тога никад неће доћи. Познавала сам и настрадалог Александра са којим је била у колима када се десила несрећа".
Како потом објашњава саговорница, Анина породица је након ове породичне трагедије разорена и неутјешна.
"Они су неутјешни, не могу да прихвате чињеницу да је више никада неће видјети. Они су сви тако дивни и добри људи, који су својим мукотрпним радом све стекли. Мајка јој ради у једном златиборском хотелу, док отац као и сви они ради породични бизнис од ког живе. Сјећам се, бака јој је учитељица која их је чувала и подигла. Немам ријечи да се таква трагедија догоди овој породици", додала је.
Како је додала, породица је од недјеље увече преживљавала агонију.
"Људи су били забринути, нису знали гдје је, што се не јавља. Заиста су били у неком стању лудила. То није личило на њу јер је она била јако одговорна особа, телефон је увијек носила са собом, а када би јој послали поруку одговара би у рекордном року, да не кажеm одмах", каже она и додаје:
"Тог дана, у недјељу сам видјела њеног брата у граду, али у том тренутку нисам знала да је траже. Тек касније сам сазнала да је нестала и шокирала сам се искрено", каже она и додаје да се чула са осталим пријатељицама и да јој је једна од њих рекла да је отишла са Александром за Београд, али да се враћају за два дана.
