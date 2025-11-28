Logo
Месари открили које грешке људи најчешће праве кад купују месо

28.11.2025

Месари тачно знају гд‌је засјећи месо, како се који комад користи и шта га чини јединственим, а исто тако знају и које су то најчешће грешке које људи праве приликом куповине меса.

Искусни месари су за портал Simply Recipes открили да је највећа грешка купаца то што њих не питају за савјет.

Месо је често најскупљи дио оброка, па умјесто да се ослањате на методу покушаја и грешака, паметно би било да искористите знање које вам месар може понудити. Они могу да вам помогну да пронађете савршен комад меса за јело које желите по најбољој цијени. И умјесто да претражујете по интернету, боље питајте људе који свакодневно режу, обрађују и припремају месо.

На примјер, нису сви комади говедине исти. Осим разлике у цијени, сваки комад има јединствену структуру мишића која утиче на мекоћу и укус.

Месар Danny Arriaga објашњава да се купци често двоуме између рамстека и вјешалице, а он их готово увијек усмјерава према вјешалици.

"Рамстек је тешко резати, док вјешалица има више укуса захваљујући својој мишићној структури", каже Arriaga.

Ваш месар је такође важан извор информација о сигурности хране.

Месар Ed Campbell истиче да је једна од најчешћих грешака које примјећује несигурност купаца око правилних температура печења и истиче да вас савјет о томе како би комад меса требало да буде печен и на којој температури може спасити од сувог, препеченог оброка, али и од здравствених ризика, преноси Индекс.

