Зашто није паметно оставити отворену рерну након печења?

Већина људи послије печења помисли да је мудро — оставити врата рерне отворена, да се брзо охлади. Али управо та навика може да донесе више проблема него користи. Од намјештаја до саме рерне — посљедице су стварне и често потцијењене.
Већина модерних рерни је пројектована да се хлади са затвореним вратима — топлота и влага се разносе уз вентилацију, без ризика по околину или апарат.
Оштећење намјештаја и ентеријера — Врућ ваздух из отворене рерне лако може да оштети намјештај који је близу. Алуминијумске површине могу да деформишу, дрвени елементи да промијене боју или да претрпе микро-оштећења због наглих промјена температуре.
Хабање шарки и врата рерне — Ако рерна стоји “на пола отворена” дужи период, шарке и механизам врата су под сталним притиском. С временом то може да доведе до њиховог оштећења, неправилног затварања, па и кварова.
Опасност од опекотина и повреда — Врата и унутрашњост рерне остају врели дуго након печења. Отворена врата представљају ризик, посебно ако у кући има дјеце или кућних љубимаца. Један ненамјерни додир — и може бити опасно.
Неефикасно хлађење и беспотребно расипање топлоте — Топао ваздух који нагло излази може само краткотрајно угријати просторију, док рерна и даље задржава преосталу топлоту — без вентилације кроз врата. Вентилатори у уређају су довољно ефикасни да и са затвореним вратима спусте температуру и избаце влагу.
Некима дјелује логично: “Рерна је врела, па кад отворим, уштедићу вријеме на хлађењу и искористити преосталу топлоту да угријем кухињу.” Али стручњаци савјетују супротно: такав начин само убрзава оштећења.
Понекад врата оставе “само мало отворена” — мислећи да је тако безазлено. Али чак и то може да створи сталну напетост на шаркама.
Послије печења, затворите врата рерне. Дајте јој времена да се хлади природно.
Ако стварно желите да убрзате хлађење — провјерите да ли ваш модел има вентилацију/вентилатор за аутоматско отпуштање топлоте и влаге (готово сви модерни имају).
Држите дјецу и кућне љубимце на безбједној удаљености док се рерна још хлади.
Не ослањајте се на “искориштавање” топлоте — ризик од оштећења намјештаја и опреме није вриједан тренутне користи.
Навика да рерну држите отворену након печења дјелује као логичан трик, али у реалности то може да скратити вијек рерне, да оштети намјештај, а да вашу кухињу чини опасном. Зато, сљедећи пут, кад завршите са печењем — затворите врата, смирите пећ и препустите вентилацији да уради своје. Рерна ће трајати дуже, а ви и ваши најближи бићете безбједнији.
