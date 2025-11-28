Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Извор:
Јонтy Браверy, 24-годишњак који је 2019. године бацио шестогодишњег дјечака с 10. спрата зграде Тате Модерн у Лондону, проглашен је кривим и за напад на двије медицинске сестре у психијатријској болници Броадмоор, гдје се тренутно налази.
Дјечак је преживио пад од 30 метара, али је задобио тешке и трајне озљеде. Браверy је због тог напада добио доживотну казну затвора те је пребачен у Броадмоор, гдје га особље надзире непрекидно, 24 сата дневно.
Инцидент због којег му се у четвртак судило догодио се у септемру прошле године, а Браверy је одлучио да не жели присуствовати суђењу.
Према ријечима тужиоца, Браверy је касно навече затражио одлазак у тоалет, након чега се покушао попети на прозорску даску и повриједити се. Медицинске сестре покушале су га спријечити и спустити на душек у његовој соби.
Током борбе Браверy је ногом ударио једну од сестара у бедро, а другу изгребао по лицу, "оставивши јој крв која је текла низ образ", навели су тужиоци.
Главни судија Паул Голдспринг прогласио га је кривим за оба напада и затражио нову процјену његовог менталног стања прије изрицања казне, заказане 8. јануара.
2020. године Браверy је добио додатних 14 седмица затвора након што је признао још један напад на особље Броадмора. Тада је ударио помоћну сестру у главу и лице, те јој чупао косу. Такође је угризао рехабилитацијског терапеута за прст када је покушао помоћи колегици, пише Дневник.хр.
