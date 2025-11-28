Logo
Large banner

Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Извор:

Дневник.хр

28.11.2025

08:29

Коментари:

0
Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново
Фото: Pexels.com

Јонтy Браверy, 24-годишњак који је 2019. године бацио шестогодишњег дјечака с 10. спрата зграде Тате Модерн у Лондону, проглашен је кривим и за напад на двије медицинске сестре у психијатријској болници Броадмоор, гдје се тренутно налази.

Дјечак је преживио пад од 30 метара, али је задобио тешке и трајне озљеде. Браверy је због тог напада добио доживотну казну затвора те је пребачен у Броадмоор, гдје га особље надзире непрекидно, 24 сата дневно.

Инцидент због којег му се у четвртак судило догодио се у септемру прошле године, а Браверy је одлучио да не жели присуствовати суђењу.

Према ријечима тужиоца, Браверy је касно навече затражио одлазак у тоалет, након чега се покушао попети на прозорску даску и повриједити се. Медицинске сестре покушале су га спријечити и спустити на душек у његовој соби.

Током борбе Браверy је ногом ударио једну од сестара у бедро, а другу изгребао по лицу, "оставивши јој крв која је текла низ образ", навели су тужиоци.

Клизиште

Регион

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Главни судија Паул Голдспринг прогласио га је кривим за оба напада и затражио нову процјену његовог менталног стања прије изрицања казне, заказане 8. јануара.

2020. године Браверy је добио додатних 14 седмица затвора након што је признао још један напад на особље Броадмора. Тада је ударио помоћну сестру у главу и лице, те јој чупао косу. Такође је угризао рехабилитацијског терапеута за прст када је покушао помоћи колегици, пише Дневник.хр.

Подијели:

Тагови:

napad

Psihijatrija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Регион

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

7 ч

0
Ко не мора да прекине радни однос због пензије

Србија

Ко не мора да прекине радни однос због пензије

7 ч

0
Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо

Бања Лука

Зељковић: Доста је политике пред камерама, позивам градоначелника да сједнемо и радимо

7 ч

1
Нормализован саобраћај преко Романије

Друштво

Нормализован саобраћај преко Романије

7 ч

0

Више из рубрике

Орбан данас у посјети Москви

Свијет

Орбан данас у посјети Москви

7 ч

1
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Донио сам одлуку

8 ч

0
Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

Свијет

Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

8 ч

0
Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

Свијет

Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner