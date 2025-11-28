Нормализован саобраћај преко Романије

Извор:
Нормализовано је одвијање саобраћаја на путном правцу Сарајево-Рогатица, преко Романије и више није на снази забрана саобраћаја за теретна возила са приколицом и шлепере, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
Из АМС-а напомињу да се на дионицама у вишим планинским предјелима и преко превоја саобраћај одвија успорено.
У нижим предјелима, коловози су претежно мокри и клизави, па се возачима скреће пажња и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, а у котлинама на мјестимично смањену видљивост због магле.
Из АМС подсјећају на обавезу посједовања зимске опреме.
