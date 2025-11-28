Орбан данас у посјети Москви

Извор:
СРНА
28.11.2025
08:13
Коментари:1
Премијер Мађарске Виктор Орбан посјетиће данас Москву, гдје планира да са предсједником Русије Владимиром Путином разговара о испоруци енергената и начинима да се пронађе рјешење за украјински сукоб.
Орбан је пред полазак у Москву рекао новинарима да је циљ разговора са Путином да се осигура наставак испоруке енергената Мађарској.
Мађарски премијер нагласио је да су цијене горива у Мађарској најјефтиније у Европи јер Будимпешта има приступ јефтиној руској нафти и гасу.
"Зато идем тамо да осигурам то да Мађарска добије енергију ове зиме и сљедеће године по повољним цијенама", навео је Орбан.
Друштво
Данас облачно и хладно
На питање да ли ће у Москви разговарати о сукобу у Украјини, Орбан је одговорио да се "тешко може избјећи та тема", пренио је ТАСС.
Орбан и Путин посљедњи пут су се састали 5. јула прошле године у Москви.
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму