Орбан данас у посјети Москви

Извор:

СРНА

28.11.2025

08:13

Коментари:

1
Орбан данас у посјети Москви
Фото: Танјуг/АП

Премијер Мађарске Виктор Орбан посјетиће данас Москву, гдје планира да са предсједником Русије Владимиром Путином разговара о испоруци енергената и начинима да се пронађе рјешење за украјински сукоб.

Орбан је пред полазак у Москву рекао новинарима да је циљ разговора са Путином да се осигура наставак испоруке енергената Мађарској.

Мађарски премијер нагласио је да су цијене горива у Мађарској најјефтиније у Европи јер Будимпешта има приступ јефтиној руској нафти и гасу.

"Зато идем тамо да осигурам то да Мађарска добије енергију ове зиме и сљедеће године по повољним цијенама", навео је Орбан.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Данас облачно и хладно

На питање да ли ће у Москви разговарати о сукобу у Украјини, Орбан је одговорио да се "тешко може избјећи та тема", пренио је ТАСС.

Орбан и Путин посљедњи пут су се састали 5. јула прошле године у Москви.

Виктор Орбан

Владимир Путин

Коментари (1)
