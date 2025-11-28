Logo
Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

Извор:

24сата.хр

28.11.2025

07:34

Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала
Фото: Pixabay

Полиција је открила да су ученици основне школе са подручја Загреба учествовали у групи на апликацији за размјену порука у којој се дијелио сексуално експлицитан и други непримјерен садржај.

Утврђено је да је неколико дјеце унутар групе активно дистрибуирало непримјерене поруке, док је дијете, администратор групе, групу направило са циљем да окупи што већи број чланова. Другим ријечима, није имало намјеру да учини кривично дјело.

Полицајци су утврдили идентитет администратора и свих учесника групе, а потврђено је да је неколико дјеце у групи дијелило сексуално експлицитне и друге неприкладне садржаје.

Након завршених увиђаја, група је трајно избрисана. Утврђено је да се ради о кривично неодговорној дјеци, па ће о свему бити обавијештен Хрватски завод за социјални рад и надлежно државно тужилаштво.

Полиција поново апелује на родитеље и дјецу да буду одговорни на друштвеним мрежама и апликацијама, као и да родитељи редовно прате онлајн активности своје дјеце.

"Непримјерен или увредљив садржај могуће је пријавити администратору (Како пријавити садржај објављен на друштвеној мрежи / апликацији) односно "Абусе" служби пружаоца интернет услуге како би уклонио непримјерен садржај, али и анонимно полицији преко Ред Буттон, гдје дјеца и њихови родитељи могу пронаћи више информација о самозаштитном понашању, као и анонимно пријавити своја сазнања о свим облицима неприхватљивог понашања или кршења права дјеце", стоји у полицијском саопштењу.

