НАСА ровер детектовао "мини-муње" на површини Марса

Извор:
РТ Балкан
28.11.2025
07:22
Коментари:0
Ровер "Персеверанс" америчке свемирске агенције НАСА добио је доказе да је атмосфера Марса електрично активна, јер су откривена електрична пражњења. Један научник је ово назвао "мини-муње", која се често повезују са вртлозима прашине познатим као dust devils, а који редовно "шетају" површином ове планете.
Ровер са шест точкова, који истражује Марс од 2021. године на подручју званом Кратер Језеро у сјеверној хемисфери, регистровао је ова електрична пражњења у аудио и електромагнетним снимцима које је направио инструмент SuperCam, саопштили су истраживачи.
Ово је прва документација електричне активности у танкој атмосфери Марса:
"Пражњења представљају велико откриће, са директним посљедицама по атмосферску хемију, климу, услове за живот и будућа роботска и људска истраживања", кажу научници и додају: "Електрични набоји који стварају ова пражњења вероватно утичу на кретање прашине на Марсу, процес који је кључан за климу планете, а који је још увијек слабо разумљив. Осим тога, ова електростатичка пражњења могу представљати ризик за електронску опрему тренутних мисија, па чак и опасност за астронауте који ће једног дана истраживати Црвену планету".
Истраживачи су анализирали 28 сати снимака са микрофона које је ровер направио током два периода, откривши 55 електричних пражњења, обично повезаних са dust devils вртлозима и фронтовима праштаних олуја.
"Нисмо открили муњу у уобичајеном смислу. То је био мали варничасти прасак, можда дугачак тек неколико милиметара, не права муња. Звучи као варница или пуцкетав звук", наглашава се.
Друга студија објављена у октобру документовала је да су dust devils уобичајена појава на сувом и прашњавом Марсу, при чему су двије летјелице измјериле брзине вјетрова и до 158 километара на сат у тим вртлозима који подижу прашину у атмосферу.
Хроника
Познато ко је учествовао у паљењу аутомобила Мариа Кордића
Унутрашња динамика ових вртлога доводи до електричних пражњења:
"Назвали смо га 'мини-муњом'. Ова појава настаје због трења ситних зрнаца прашине која се међусобно сударају у ваздуху, при чему се електрони нагомилавају, а затим ослобађају као електрични лукови дугачки тек неколико центиметара, праћени чујним ударним таласима", истичу научници.
Та појава назива се трибоелектрицитет.
"Замислите сунчан, сув дан када ходате по тепиху или гуменој подлози и приближите руку кваки да отворите врата - она мала варница коју можете произвести је управо исти тип електростатичког пражњења које смо детектовали", објашњавају стручњаци, а пише Ројтерс.
Одавно се сумњало да у атмосфери Марса постоји електрична активност:
"Ово што смо открили резултат је изузетно осетљиве опреме која дуго посматра, што омогућава детекцију веома малих пражњења, снаге отприлике као паљење аутомобила", наглашавају стручњаци.
Марс се сада придружује Земљи, Сатурну и Јупитеру као планетама за које је познато да имају атмосферску електричну активност. Иако још није документовано, и друге планете Сунчевог система можда имају ову особину, укључујући Венеру, Уран и Титaн, Сатурнов мјесец.
"Атмосфера Марса изгледала је врло погодна за електрификацију: пуна прашине, сува и турбулентна. У пустињама на Земљи, електрификација прашине и песка добро је документована, али ретко доводи до стварних пражњења. На Марсу, међутим, танка атмосфера угљен-диоксида знатно олакшава настанак варница, јер је потребан далеко мањи набој него на Земљи", појашњавају, пише РТ Балкан.
Хроника
8 ч1
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Друштво
8 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
31
15
28
15
27
15
03
14
53
Тренутно на програму