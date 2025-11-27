Плишани медвједић стигао скоро до свемира, па нестао: Камера снимила "посљедње тренутке"

Извор:
Телеграф
27.11.2025
11:31
Коментари:0
Плишани медвједић стигао скоро до свемира, па нестао: Сви га траже, камера снимила "посљедње тренутке"
Једна школа у британском граду Лајмингтон упутила је апел јавности да помогне у потрази за плишаним медвједићем који је - након што је послат у стратосферу метеоролошким балоном - нестао при повратку на Земљу.
Школа открива да је “Брадфорд Беар” лансиран као део заједничког пројекта ученика седмог и осмог разреда и Универзитетског друштва за свемирске летове из Саутемптона.
Камера причвршћена на балон забиљежила је читаву авантуру - пут до горњих слојева атмосфере, укључујући тренутак када је плишани јунак избачен из седишта 10. новембра, док је балон “лелујао” кроз стратосферу.
Иако се очекивало да медвједић безбједно слети падобраном, заједно са остатком опреме, у области Бејзинстоука, верује се да је заправо приземљио негде између насеља Ерлеј и Фавлеј, на ширем подручју парохије Хенли.
Друштво
Уна код Костајнице прешла коту редовне одбране од поплава
“Ако имате било какве информације о томе гдје би могао бити, молимо да се јавите. Снимци или било какви детаљи могу да помогну”, поручили су из школе.
"Веома је храбар"
Наставница науке, Ели Робинсон, каже да је медведић остварио “невјероватан резултат”, достигавши висину преко 26 километара изнад Земље, преноси УПИ.цом.
“Сигурна сам да је добро, уверили смо дјецу да је веома храбар и сналажљив“, додала је она.
Потрага за најпознатијим британским “медом-астронаутом” се наставља, а школа се нада да ће ускоро пронаћи пут до куће.
Република Српска
3 ч2
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Република Српска
3 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
27
14
23
14
15
14
15
14
11
Тренутно на програму