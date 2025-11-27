Logo
Уна код Костајнице прешла коту редовне одбране од поплава

СРНА

27.11.2025

11:28

0
Вода ријека
Ријека Уна код Костајнице јутрос је прешла коту редовне одбране од поплава за један центиметар, изјавила је помоћник директора Републичке управе цивилне заштите Биљана Пајић.

Пајићева је рекла да у Републици Српској нема изливања ријека, те додала да се у општини Језеро вода почела повлачити, захваљујући брзој интервенцији Хидроелектране "Јајце".

- Јутрос је стање у Републици Српској стабилно - нагласила је Пајићева.

Ријека Уна

vodostaj

