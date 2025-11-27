Уна код Костајнице прешла коту редовне одбране од поплава

Извор:
Ријека Уна код Костајнице јутрос је прешла коту редовне одбране од поплава за један центиметар, изјавила је помоћник директора Републичке управе цивилне заштите Биљана Пајић.
Пајићева је рекла да у Републици Српској нема изливања ријека, те додала да се у општини Језеро вода почела повлачити, захваљујући брзој интервенцији Хидроелектране "Јајце".
- Јутрос је стање у Републици Српској стабилно - нагласила је Пајићева.
