Опрез на путевима: Коловози мокри и клизави

27.11.2025

08:56

Коментари:

0
Фото: АТВ

Вода се повукла са путних праваца Језеро-Мркоњић Град, Језеро-Шипово и Језеро-Јајце и саобраћај се на овим дионицама одвија несметано, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Слабији снијег почео је падати у вишим, планинским предјелима, али за сад не ствара потешкоће у одвијању саобраћаја.

У нижим подручјима коловози су мјестимично влажни, у Херцеговини и горњем Подрињу, због кише мокри и клизави, напомињу из АМС-а.

Друштво

МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност

На свим дионицама у усјецима и поред камених косина возачима се скреће пажња на учестале одроне, те им се савјетује максимално опрезна и спорија вожњу, као и на пут не крећу без зимске опреме, која је и законски обавезна.

Опширније о стању на путевима и граничним прелазима можете сазнати на интернет страници Ауто-мото савеза Републике Српске.

