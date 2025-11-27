Logo
У Српској рођене 23 бебе

27.11.2025

08:00

У Српској рођене 23 бебе
Фото: pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 13 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у породилишту у Добоју - шест, у Бањалуци и Зворнику по четири, Градишци три, Бијељини и Источном Сарајеву по двије, Приједору и Фочи по једна.

Дом народа ПС БиХ

БиХ

Заједничка сједница оба дома

У Добоју је рођено пет дјечака и дјевојчица, Бањалуци по два дјечака и дјевојчице,

Зворнику три дјевојчице и дјечак, Градишци двије дјевојчице и дјечак, Бијељини дјечак и дјевојчица, Источном Сарајеву два дјечака, Приједору дјевојчица и Фочи дјечак.

У породилиштима у Требињу и Невесињу није било порода.

