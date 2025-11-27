У Српској рођене 23 бебе

27.11.2025
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 13 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у породилишту у Добоју - шест, у Бањалуци и Зворнику по четири, Градишци три, Бијељини и Источном Сарајеву по двије, Приједору и Фочи по једна.
У Добоју је рођено пет дјечака и дјевојчица, Бањалуци по два дјечака и дјевојчице,
Зворнику три дјевојчице и дјечак, Градишци двије дјевојчице и дјечак, Бијељини дјечак и дјевојчица, Источном Сарајеву два дјечака, Приједору дјевојчица и Фочи дјечак.
У породилиштима у Требињу и Невесињу није било порода.
