Посебна заједничка сједница оба дома Парламентарене скупштине БиХ на којој ће посланици и делегати постављати питање члановима Савјета министара заказана је за данас.
Иако је пословницима о раду Представничког и Дома народа предвиђено да се овакве сједнице заказују најмање једном годишње, ово је у текућем мандату Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министар прва сједница посвећена посланичким, односно делегатским питањима министрима.
Посланици и делегати доставили су 30 питања Савјету министара.
Заједничка сједница најављена је за 11.00 часова, а по њеном завршетку требало би да буде одржана сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
На дневом реду сједнице Представничког дома је седам приједлога закона у вези са европским интеграцијама по скраћеном постпупку у другом читању, чији је предлагач Савјет министара.
Ријеч је о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну, те приједлозима закона о жигу, о патенту, о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине, о заштити топографија полупроводничких производа, о заступању у области права индустријске својине, те о мјерним јединицама у БиХ.
Посланици би у првом читању требало да разматрају Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ, за кога предлагач Савјет министара тражи да се разматра по скраћеном поступку.
На дневном реду је и Приједлог закона о државној имовини који би посланици требало да разматрају на захтјев посланика Јасмина Емрића, Шемсудина Мехмедовића, Аиде Баручије и Елвиса Хоџића.
Пред посланицима би у првом читању требало да буде и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Агенцији за истраге и заштиту чији је предлагач посланик Јасмин Емрић, те приједлог посланика Дениса Звиздића о допуни Пословника Представничког дома.
На дневном реду су и извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности, те извјештаји о извршењу буџета институција и међународних обавеза БиХ за прошлу годину и о финансијској ревизији извршења буџета институција за 2024. годину.
