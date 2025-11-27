Logo
Заједничка сједница оба дома

Извор:

АТВ

27.11.2025

07:56

Фото: СРНА

Посебна заједничка сједница оба дома Парламентарене скупштине БиХ на којој ће посланици и делегати постављати питање члановима Савјета министара заказана је за данас.

Иако је пословницима о раду Представничког и Дома народа предвиђено да се овакве сједнице заказују најмање једном годишње, ово је у текућем мандату Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министар прва сједница посвећена посланичким, односно делегатским питањима министрима.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Почиње Божићни пост: Данас су покладе, не праве се свадбе ни вјеридбе

Посланици и делегати доставили су 30 питања Савјету министара.

Заједничка сједница најављена је за 11.00 часова, а по њеном завршетку требало би да буде одржана сједница Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.

На дневом реду сједнице Представничког дома је седам приједлога закона у вези са европским интеграцијама по скраћеном постпупку у другом читању, чији је предлагач Савјет министара.

Ријеч је о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о индустријском дизајну, те приједлозима закона о жигу, о патенту, о заштити пословне тајне као права интелектуалне својине, о заштити топографија полупроводничких производа, о заступању у области права индустријске својине, те о мјерним јединицама у БиХ.

Владимир Путин

Свијет

Путин стигао на самит ОДКБ

Посланици би у првом читању требало да разматрају Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ, за кога предлагач Савјет министара тражи да се разматра по скраћеном поступку.

На дневном реду је и Приједлог закона о државној имовини који би посланици требало да разматрају на захтјев посланика Јасмина Емрића, Шемсудина Мехмедовића, Аиде Баручије и Елвиса Хоџића.

Пред посланицима би у првом читању требало да буде и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Агенцији за истраге и заштиту чији је предлагач посланик Јасмин Емрић, те приједлог посланика Дениса Звиздића о допуни Пословника Представничког дома.

Мис универзума-27112025

Свијет

Челни људи Мис Универзума под истрагом због дроге, оружја и преваре

На дневном реду су и извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности, те извјештаји о извршењу буџета институција и међународних обавеза БиХ за прошлу годину и о финансијској ревизији извршења буџета институција за 2024. годину.

